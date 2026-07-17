Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 18-19 iulie!

Weekendul acesta va fi destul de provocator din punct de vedere astrologic! Mercur este tot retrograd, iar Jupiter va face o opoziție cu Pluto. Deci stresul va fi la ordinea zilei și poate deveni chiar un drog. Marte face un aspect pozitiv cu Saturn, așa că vom avea un plus de înțelepciune înainte de a ne arunca în lupte de putere. Dar, până la urmă, trebuie să ne ocupăm și de distracție sau voie bună.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Când este vorba de distracție, toată lumea iese în față. Însă, când va fi de muncă, se va face liniște. Nu le vei putea face tu chiar pe toate, deci unele sarcini trebuie delegate. În plus, chiar ai nevoie de odihnă sau relaxare.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ai nevoie de un program cât mai simplu. Atât acasă, cât și la serviciu. Adică, nu are rost să te străduiești prea mult doar pentru că ai impresia că fără chin nu iese nimic bun. Și ți-ar prii să stai departe de conflictele apropiaților. Nu este treaba ta să împaci pe nimeni.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cu siguranță, ți-ai stabilit deja lista de activități pentru acest weekend. Fie că vei munci, vei avea o zi liberă sau ești plecat în vacanță, trebuie să știi că nu te vei putea ține chiar de toate. Asta pentru că apropiații nu îți vor împărtăși gusturile.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Un weekend în care banii se vor scurge ca nisipul printre degete. Oricât de mult te-ai strădui să menții un buget, îți va fi destul de greu. Pot apărea neînțelegeri în comunicarea cu partenerul sau familia. De aceea, trebuie să te asiguri de mai multe ori că au priceput ce le-ai spus.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Nu te vei simți confortabil când vei face unele compromisuri, însă îți vei da seama că sunt necesare. Doar astfel, tu și cei dragi veți reuși să aveți câteva zile memorabile. Răsfățul este minunat, dar trebuie să aibă unele limite.

Pești/Ascendent în Pești

Timpul petrecut cu partenerul sau familia va fi unul memorabil. Îți vei da seama ce contează cu adevărat. Liniștea ta interioară. Și vei face tot posibilul să o păstrezi cât mai mult.