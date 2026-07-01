Jupiter a intrat în Leu. Previziuni pentru pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre unul dintre cele mai importante evenimente astrologice din 2026.

Pe 30 iunie, Jupiter a intrat în Leu, unde rămâne până pe 26 iulie 2027. Jupiter(considerat Marele Benefic) se ocupă cu oportunitățile, abundența și optimismul. Iar Leul este arhetipul iubirii, creativității, generozității și al respectului. Deci acest tranzit îi va sprijini enorm pe cei care vor să se bucure de viață, să câștige competiții și să își (re)amintească rolul iubirii.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Jupiter va tranzita casa a unsprezecea. Și trebuie să știi, din start, că este unul dintre cele mai bune aspecte astrologice! Timp de un an, vei întâlni oameni influenți, vei participa la evenimente, vei deveni mai vizibil sau popular. Te vei alătura unor noi grupuri sau cauze. Ți se recomandă să îți stabilești planuri îndrăznețe și să fii cât mai sociabil.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Jupiter va tranzita casa a zecea. Urmează un an plin de oportunități pe plan profesional. Cariera ta va fi în vizorul astrelor. Important este să țintești cât mai sus, să negociezi ca niciodată și să îți exprimi ideile fără frică. Nu vei fi pe placul tuturor, dar al șefilor da. Și de data aceasta, va conta enorm și ce imagine îți vei etala.

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Săgetător/Ascendent în Săgetător

Jupiter, guvernatorul tău, și-a început tranzitul în casa a noua. Aș putea spune că așteptai de mult asta! Te ajută să călătorești mai des. Dacă nu ai ieșit din țară până acum, vei primi oportunități în acest sens. Dacă vrei să faci o nouă facultate sau să îți iei o diplomă, vei primi șanse. Vei întâlni oameni sus-puși de la care să afli informații prețioase. Ferește-te de tot ce este ilegal sau imoral!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Jupiter va tranzita casa a opta. Și te ajută atunci când ai de-a face cu instituțiile financiare. Fie că este vorba de un împrumut/credit, afaceri, un partaj sau o succesiune. Încearcă, totuși, atunci când ai nevoie de 3 lei, să nu împrumuți 4 lei. În plus, tranzitul este foarte bun pentru vindecare pe plan emoțional. Chiar poți deveni un soi de Pasărea Phoenix!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Jupiter va tranzita casa a șaptea. Și aduce oportunități când este vorba de relații sau parteneriate. Indiferent că vrei să îți găsești un partener, să te căsătorești, să te desparți sau să divorțezi. Jupiter îți oferă curajul să iei decizii în acest sens. Unele pe care le-ai tot amânat. Iar pe plan profesional, îți vei îmbunătăți unele colaborări.

Pești/Ascendent în Pești

Jupiter, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a șasea. Timp de un an, volumul de muncă va crește. Și vor apărea oportunități de schimbare. Sau îți vei pune întrebarea dacă nu cumva ai nevoie de un alt domeniu profesional. Unul cu sens pentru tine. De asemenea, îți vei îmbunătăți stilul de viață.