Lege istorică în Parlament! Schimbare pentru blocurile de 3 și 4 etaje din România

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Proiectul de lege „Lift pentru Viață”, inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc și susținut de parlamentari din mai multe partide, a fost adoptat de Camera Deputaților cu o majoritate covârșitoare.

„Lift pentru Viață” prinde... viață. Inițiativa vizează instalarea de lifturi în blocurile cu trei și patru etaje. De măsură vor beneficia peste 3,5 milioane de români care locuiesc în aproximativ 88.000 de imobile.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat adoptarea proiectului de lege „Lift pentru Viață”, despre care spune că reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor care locuiesc în blocuri fără lift.

„Peste 3,5 milioane de români care locuiesc în 88.000 de blocuri cu 3 și 4 etaje vor putea urca și coborî în viitorul apropiat din casele lor cu liftul. Colegii deputați, cărora le mulțumesc pentru empatia de care au dat dovadă, au decis astăzi cu o majoritate covârșitoate, 273 „pentru” din 292 de voturi, adoptarea proiectului de lege „Lift pentru Viață”!

Dincolo de partide și doctrine, votul de astăzi pentru proiectul de lege, al cărui drum l-am început anul trecut în noiembrie, nu este despre politică, ci este despre economie, societate și, mai ales, despre demnitate umană.



Acest proiect a devenit lege pentru:



• Dreptul la libertate de mișcare, dreptul de a nu fi izolat în propria casă.



Pentru un tânăr, etajul 4 este doar un exercițiu de cardio. Dar, pentru un bunic cu probleme cardiace, pentru o mamă cu un bebeluș în cărucior sau pentru un român în scaun cu rotile, aceleași scări sunt un zid de netrecut.

Sute de mii de bătrâni au devenit, la propriu, captivi în apartamentele lor. Nu mai pot merge la medic, la cumpărături sau pur și simplu la o plimbare. „Lift pentru Viață” înseamnă să le redăm libertatea de mișcare și dreptul elementar la o viață demnă.



• O investiție strategică, nu o cheltuială



Acest program național nu consumă resurse, ci generează economie:



-Ușurează bugetul Sănătății: Când un vârstnic este izolat și nu poate merge la controale medicale de rutină, starea lui se agravează. Costurile spitalizării de urgență sunt mult mai mari pentru stat decât prevenția.



-Atrage fonduri europene: Proiectul-pilot deschide calea României pentru a accesa o linie de finanțare dedicată de peste un miliard de euro în viitoarele exerciții financiare ale UE.



-Aduce bani în economia reală: Construcția, instalarea și mentenanța acestor sisteme înseamnă contracte pentru companiile românești de construcții și locuri de muncă sigure în toate județele țării.



Votul de astăzi a fost testul suprem de empatie al acestui Parlament. Nu vorbim despre beton, oțel și cifre seci. Vorbim despre părinții și bunicii noștri. Vorbim despre accesibilitate ca o obligație constituțională a statului.



Mulțumesc colegilor mei Diana Tușa, deputat Daniel Fenechiu, senator, Ciprian Iacob, senator, coinițiatori ai propunerii legislative, pentru că au crezut și cred în acest proiect.



Mulțumesc conducerii Universității de Arhitectură Ion Mincu, domnului rector Alexandru Călin, doamnei prodecan Andreea Marinescu, domnului președinte al Forului Academic, Marian Moiceanu, domnului prof. arh. Tiberiu Florescu, domnului prorector Yahia Dardari, doamnei arhitect șef Alina Bratu, precum si domnului conf.arh. Petre Năstase.



Multumesc de asemenea Universității Tehnice de Construcții si Federației Patronatelor Societăților din Constructii pentru soluțiile ingineresti și sprijinul constant înrealizarea proievtului.



Mulțumesc doamnei comisar european Roxana Mînzatu, precum și întregii sale echipe, pentru sfaturile prețioase în implementarea programului național din fonduri europene.



Începând de astăzi vom coborî zidurile invizibile dintre etajele blocurilor noastre și le vom reda milioanelor de români libertatea de mișcare.



În scurt timp va fi disponibil site-ul: www.liftpentruviata.ro unde toti cei interesați vor găsi informații utile și vor putea adresa întrebări despre implementarea proiectului”, a transmis Robert Cazanciuc, senator PSD.