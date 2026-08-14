Ziua Marinei la Galați: Programul evenimentelor și restricțiile de trafic din 15 august

Ziua Marinei la Galați. Sursa foto: Primăria municipiului Galați

Ziua Marinei Române 2026 este sărbătorită sâmbătă, 15 august, la Galați, cu ceremonii militare, exerciții navale și o paradă pe Dunăre.

Sâmbătă, 15 august, de Ziua Marinei Române, pe Faleza Dunării din Galați, în zona „La Elice”, vor avea loc o serie de manifestări.

Programul manifestațiilor de Ziua Marinei, la Galați

17:00-17:02 – Salutul Gărzii de onoare de către comandantul Flotilei Fluviale și prefectul județului Galați

17:02-17:07 – Intonarea Imnului Național al României

17:07-17:10 – Cuvântul comandantului Flotilei Fluviale pentru deschiderea activităților

17:10-17:40 – Serviciul religios și lansarea ancorei de flori în apele Dunării

17:40-17:50 – Defilarea gărzii de onoare

17:50-18:20 – Exerciții navale

18:30-19:00 – Parada navală cu navele militare și civile

Restricții de trafic sâmbătă, 15 august

Primăria municipiului Galați informează că, pentru buna desfășurare a manifestărilor, vor exista restricții privind traficul auto în intervalul orar 10.00 – 20.00.

Astfel, se va închide bulevardul Marea Unire (tronsonul cuprins între strada General Alexandru Cernat și strada Navelor), precum și strada Traian (tronsonul cuprins între breteaua parcului de la „Elice” și bulevardul Marea Unire).

Șoferii pot folosi următoarele rute ocolitoare: B-dul Marea Unire – Str. Regiment 11 Siret – B-dul George Coșbuc / Str. Brăilei; Str. Portului – Str. Navelor – Str. Egalității; Str. Portului – Str. George Enescu – Str. Dogăriei.

Evenimentele sunt organizate de către Primăria municipiului Galați și Flotila Fluvială Brăila.

Manifestările pentru Ziua Marinei au început, deja, și în alte orașe din țară și vor continua până sâmbătă, 15 august. Forțele Navale Române organizează, în perioada 5-16 august, în garnizoanele Constanța, Mangalia, Galați, Brăila, Tulcea și București, o serie de activități dedicate Zilei Marinei Române.

Ziua Marinei la Constanța

Sâmbătă, începând cu ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, vor avea loc manifestările dedicate Zilei Marinei Române, iar în raionul maritim travers va fi desfășurat Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”, care va cuprinde o serie de secvențe de instruire pentru luptă în toate mediile de acțiune – de suprafață, subacvatic și aerian. Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, în intervalul orar 20.00-23.00.

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Ziua Marinei, sărbătorită și la Brăila, Tulcea, Mangalia și București

La Brăila, sâmbătă, în intervalul orar 10:00-12:30, publicul este invitat pe faleza Dunării, unde va putea asista la ceremonia militară și la secvențele de instruire ale Exercițiului naval întrunit FNR 26.10. Seara se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona Prefecturii Județului Brăila, în acordurile Muzicii Militare a Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

La Tulcea, sâmbătă, începând cu ora 10:00, de pe faleza Dunării, vor putea fi urmărite secvențele fluviale ale exercițiului demonstrativ FNR 26.10.

La Mangalia, joi, 13 august, a avut loc antrenamentul general pentru activitățile care se vor desfășura în data de 15 august și la care vor lua parte mai multe structuri din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

La București, tot sâmbătă, în intervalul orar 09:00-10:00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (fostul Parc Herăstrău, zona debarcader), cu prilejul Zilei Marinei Române va fi desfășurată o ceremonie militară și religioasă, la care va lua parte personalul Statului Major al Forțelor Navale.