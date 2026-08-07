La Provincia intră în Guinness World RecordsTM cu cea mai mare porție de aripioare de pui servită la un eveniment 

La Provincia, brandul de top al Carmistin The Food Company, a intrat în Guinness World RecordsTM după stabilirea noului record pentru cea mai mare porție de aripioare de pui servită la un eveniment, 425 kg.

Masa pentru stabilirea recordului a fost amenajată pentru circa 3.000 persoane, pe o suprafață de peste 300 mp, în cadrul complexului Nibiru, de la Costinești, unul dintre cele mai ample spații dedicate festivalurilor și evenimentelor de entertainment din România.

Recordul a fost validat de Șeyda Subașı Gemici, official adjudicator Guinness World RecordsTM, care a confirmat îndeplinirea corectă a criteriilor și a înmânat echipei La Provincia certificatul oficial. Noul record a depășit performanța anterioară, de 297,5 kg.

Cele 425 kg de aripioare au fost preparate din portofoliul de produse La Provincia și au fost gătite la fața locului, sub coordonarea lui Chef Jannis Alexandridis, cu respectarea strictă a normelor de igienă și siguranță alimentară. Servirea către public, format cu precădere din turiși aflați pe Litoral, a început aseară, începând cu ora 20:30, după finalizarea procesului de validare de către oficialul Guinness World RecordsTM.

Evenimentul face parte dintr-o serie de inițiative prin care brandul La Provincia își consolidează prezența în rândul noii generații de consumatori și își extinde asocierea cu marile evenimente de entertainment din România. În această vară, brandul a devenit partener Beach, Please!, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică urbană din Europa, desfășurat anual la Costinești.

Colaborarea continuă în cadrul Nibiru, noul concept permanent de entertainment dezvoltat pe litoral, care reunește muzică, gastronomie, sport și experiențe de lifestyle. Prin astfel de parteneriate, Carmistin The Food Company urmărește să fie prezentă, prin brandul său La Provincia, în contexte relevante pentru publicul tânăr și să își asociaeze portofoliul de produse cu experiențe memorabile de la marile evenimente.

Despre Carmistin The Food Company

Ca urmare a investițiilor realizate în ultimii ani, Carmistin The Food Company a devenit liderul pieței avicole din România, atingând, în 2025, un nivel record al producției de carne de pui, de 120.000 tone. Pentru 2026, compania estimează o producție totală de aproximativ 150.000 tone. Grupul este, de asemenea, lider național în producția de furaje, cu o capacitate anuală de peste 735.000 tone și obiectivul de a depăși pragul de 1 milion tone până în 2030.

La nivelul anului trecut, Grupul Carmistin a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de peste 2,1 miliarde lei, consolidându-și, pentru al treilea an consecutiv, poziția de lider în categoria sa de business. Cu peste 50 de companii și capital integral românesc, Carmistin desfășoară activități integrate în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, producția de furaje, precum și creșterea porcilor și bovinelor, dezvoltând unul dintre cele mai complexe lanțuri integrate de producție alimentară din România.

Despre Guinness World RecordsTM

Guinness World Records este autoritatea mondială în domeniul omologării recordurilor și documentează, de peste 70 ani, cele mai remarcabile performanțe realizate de persoane, organizații și comunități din întreaga lume. Fiecare record este evaluat pe baza unor criterii stricte de măsurare și verificare, iar validarea este realizată de o echipă de official adjudicators sau printr- un proces riguros de analiză a dovezilor transmise de participanți. Guinness World RecordsTM publică anual celebra carte a recordurilor și certifică mii de performanțe din peste 100 țări.