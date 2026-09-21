Călin Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune. Bogdan Chirieac: Felul în care începe această anchetă nu mi se pare potrivit

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre ridicarea lui Călin Georgescu de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT).

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, luni dimineață, de procurorii DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a asista la perchezițiile desfășurate de anchetatori. În același dosar a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, despre care s-a relatat că ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. O altă persoană vizată în anchetă ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena.

Ancheta ar fi pornit de la o plângere depusă de omul de afaceri buzoian Liviu Răzvan Leu, care susține că ar fi pierdut peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la o finanțare de ordinul milioanelor de euro.

Întrebat, în emisiunea "Plus Matinal" de la Realiatea TV, la ce se aşteaptă în acest caz, având în vedere că, pe surse citate de moderatorul Marius Ioniță, ar putea fi implicate, pe lângă persoane non-grata din Federaţia Rusă, şi politicieni de rang înalt din România, Bogdan Chirieac a spus:

"Asistăm la un circ mediatic"

"Haideţi să vedem ce este în dosarul acesta. Deocamdată, asistăm la un circ mediatic, cu toată dragostea. Nu știu, poate că domnii procurori au dreptate, poate că au descoperit ceva într-adevăr grav. Dacă sunt legături cu Federaţia Rusă, acestea sunt condamnabile în contextul politic internațional actual, dar, deocamdată, am văzut oameni ridicaţi din trafic şi aşa mai departe. A fost chemat la DIICOT Călin Georgescu şi a refuzat să se ducă? De ce trebuia luat din trafic la 6 dimineaţa? Nu înţeleg lucrurilea acestea şi nu le voi înţelege niciodată. Dacă sunt infracţiuni, suspect de infractiuni cu violenţă, atunci da, te duci în crucea nopţii şi îl iei din gaură de şarpe. În acest caz, este vorba despre un om care poate să producă victime în continuare."

Întrerupt de moderatorul emisiunii care a precizat că, nefiind la locul perchezițiilor când au ajuns procurorii - fiind obligatorie prezența acestuia - probabil că aşa se explică necesitatea ridicării din trafic şi adus acolo, analistul politic a punctat:

"Călin Georgescu este din nou victimizat"

"Şi percheziţiile acelea nu puteau fi făcute decât la 6 dimineaţa... Şi cu presa de mână, şi cu camerele de luat vederi alături. Credeam că sunt proceduri pe care le-am abandonat în vremea războiului româno-român - circul ăsta ştiţi bine la ce a condus. La mii de oameni care au fos târnosiți şi au distrus vieţile, business-urile şi, după 10 ani, 15 ani, onorabilele instanțe au spus: "Fapta nu există!".

Staţi să vedem. Deocamdată, în sensul în care s-au întâmplat lucrurile, au început în acest dosar, Călin Georgescu este din nou victimizat. Şi, atenție!, vorbiţi cu o persoană care nu e deloc de acord cu politica domnului Călin Georgescu. Nu sunt deloc fan al domniei sale. Dar e cetăţean român şi are drepturi. Felul în care începe această anchetă nu mi se pare potrivit."