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Siegfried Mureșan, averea pe care o deține premierul desemnat de Nicușor Dan

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Muresan

Siegfried Mureșan, nominalizat la funcția de premier, are o avere impresionantă în investiții în titluri  de stat, conturi bancare, acțiuni  la mai multe companii și proprietăți  în România și Belgia.

Potrivit  declarației de avere depusă în 2024 la Autoritatea Electorală Permanentă, Siegfried Mureșan deține 11.550 de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, cu o valoare declarată de 1.155.000 de euro.

Mureșan mai declară participații la Oveit Investors și Benefito Investors, în valoare de aproximativ 12.500 de lei fiecare, precum și acțiuni la companii listate pe piețele internaționale.

Portofoliul mai include 120 de acțiuni Tesla, evaluate la peste 21.000 de dolari, dar și participații la Plug Power, Magna International, Bloom Energy, Fisker și UiPath.

Vezi și: Cine este Siegfried Mureșan, eurodeputatul propus premier de Nicușor Dan

Nici la capitolul imobiliare Mureșan nu stă mai prejos. Acesta deține o casă de aproximativ 260 de metri pătrați situată în Kortenberg, o zonă rezidențială exclusivistă în apropiere de  Bruxelles. De asemenea, familia Mureșan deține  un teren de 373 de metri pătrați și o clădire de 260 de metri pătrați. În România, soția lui Mureșan, Cătălina Manea, figurează cu un teren de 180 de metri pătrați în Brașov, dobândit prin moștenire, precum și cu două imobile de 270 de metri pătrați și 75 de metri pătrați.

Premierul desemnat are și o datorie importantă. Potrivit informațiilor din declarațiile sale de avere, Siegfried Mureșan a contractat în Belgia, în anul 2020, un credit în valoare de 550.000 de euro, cu scadență în 2035. Împrumutul a fost contractat în același an în care a fost cumpărată proprietatea din Kortenberg.

Vezi AICI declarația de avere a premierulu desemnat Siegfried Mureșan

 La capitolul autoturisme, în declarațiile de avere ale politicianului au figurat mai multe mașini, printre care un Volkswagen fabricat în 2010, un Fiat din 2014 și un Mercedes din 2021.

Siegfried Mureșan și soția sa declarau împreună, în anul 2024,  venituri de peste 265.000 de euro. Premierul desemnat a obținut venituri din activitatea desfășurată în Parlamentul European, iar soția sa, Cătălina Manea, a realizat venituri de 100.269,5 de euro de  la Banca Europeană de Investiții.

În documentele aferente perioadei respective apar aproximativ 93.793 de euro din indemnizația de europarlamentar a lui Siegfried Mureșan, la care se adaugă sume aferente activității parlamentare, inclusiv diurne și indemnizații de călătorie.

Siegfried Mureșan a precizat că el și soția sa nu dețin și nu utilizează bunuri de lux. Siegfried Mureșan este europarlamentar din 2014. A obținut primul mandat pe lista PMP, iar ulterior a trecut la PNL, partid pe listele căruia a fost reales în Parlamentul European în 2019 și 2024.

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Comentarii (1)

ion   •   18 Septembrie 2026   •   09:38

un parvenit notoriu. cetatean strain cu interese straine. romania a fost lasata in urma de el acum 30 de ani.nici macar nu locuieste in romania.

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