Viorica Dăncilă a ales cel mai slab ministru și cel mai slab premier după 1989: Îmi pare rău că trebuie să fac referire la o femeie / video

Anca Murgoci, redactor-șef DC News și Viorica Dăncilă, fost premier al României

Viorica Dăncilă a nominalizat cel mai slab ministru, cel mai slab premier și cel mai bun premier după 1989.

Întrebată care a fost cel mai slab ministru al României după Revoluție, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a răspuns că, în opinia sa, cel mai slab ministru este actualul ministru de Externe, Oana Țoiu. Ea a criticat activitatea acesteia și a spus că nu a reușit să deschidă punți de cooperare cu alte state și nici nu a reușit să organizeze vizite externe pentru președintele României.

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„Care a fost cel mai bun ministru al României după 1989? Dar cel mai slab?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Mi-e greu să spun. Să știți că au fost mai mulți miniștri buni. Și eu am avut în guvern miniștri buni și la Finanțe, și la Sănătate, și la Externe. Nu aș putea spune care a fost cel mai bun ministru, dar cel mai slab ministru - și îmi pare rău că trebuie să fac referire la o femeie, pentru că sunt o susținătoare a femeilor în politică - mi se pare ministrul de Externe actual, doamna Țoiu.

Nu a reușit până în acest moment să deschidă punți de cooperare cu alte state și nu a reușit să organizeze nicio vizită externă pentru președintele României. Iată că a trecut un an de zile!”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Adrian Năstase și Victor Ponta, cei mai buni premieri după 1989

Întrebată care a fost cel mai bun premier după Revoluție, Viorica Dăncilă a răspuns că un prim-ministru trebuie evaluat după rezultatele mandatului și după modul în care a contribuit la creșterea nivelului de trai al românilor.

Aceasta a spus că doi premieri buni ai țării au fost Adrian Năstase și Victor Ponta.

„Să știți că eu aș judeca după mandatul lor. Un premier trebuie judecat după modul în care a adus un plus pentru România, pentru nivelul de trai al românilor, pentru că, dincolo de cifrele pe care le scoatem în spațiul public, oamenii fac diferența după cum au trăit atunci când guvernul a fost condus de anumiți premieri. Domnul Năstase a fost un premier bun, și Victor Ponta a fost un premier bun...”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Ilie Bolojan, cel mai slab premier după 1989

Întrebată care a fost cel mai slab premier după 1989, Viorica Dăncilă a răspuns că Ilie Bolojan. Aceasta a ținut să menționeze că nu are o problemă personală cu Ilie Bolojan și a criticat măsurile pe care le-a adoptat.

„Slab... Domnul Bolojan. Să știți că nu este o problemă personală. M-am întâlnit în aeroport cu domnul prim-ministru și i-am spus: „Ca om, nu o să vă critic niciodată. Eu nu o să critic persoana Ilie Bolojan, dar ca măsuri luate, voi fi un critic foarte vehement pentru că mi se pare că sunt măsuri care nu sunt bune pentru România”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.