Reducerea numărului de parlamentari la 300, respinsă de Senat

Foto: Facebook Senatul României

Senatul a respins, luni, 14 septembrie, propunerea legislativă privind reducerea numărului de parlamentari la 300.

Senatul a respins, luni, propunerea legislativă iniţiată de AUR privind reducerea numărului de parlamentari, cu 43 voturi "pentru", 40 "împotrivă" şi 21 abţineri, transmite Agerpres. Părerile senatorilor despre acest proiect de Lege au fost împărțite. În timp ce unii au susținut că este necesar, alții l-au catalogat drept "populistic" și au susținut că nu a fost scris corect.

Ce prevedea propunerea legislativă

Propunerea legislativă modifica şi completa în acest sens Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Astfel, iniţiativa prevedea reducerea numărului de parlamentari la 299, respectiv 201 deputaţi şi 98 de senatori. Totodată, proiectul mai prevedea majorarea normei de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor la 100.000 de locuitori, respectiv la 200.000 de locuitori pentru Senat.

Senatorul AUR Corneliu Negru: Voinţa populară nu poate şi nu trebuie ignorată de Parlament

Senatorul AUR Corneliu Negru a arătat că au trecut peste 16 ani de la referendumul iniţiat de fostul preşedinte Traian Băsescu privind reducerea numărului de parlamentari de la 465 la maxim 300, afirmând că voinţa poporului exprimată la referendum nu poate fi ignorată.

"Voinţa populară nu poate şi nu trebuie ignorată de Parlament, ignorarea acestei voinţe populare înseamnă subminarea principiului suveranităţii naţionale consfinţite în construcţia României", a declarat el.

Liderul grupului Pace Întâi România: Un proiect "populistic"

"USR va fi consecvent şi va vota pentru 300 de parlamentari. În ultimii ani am votat toate proiectele care au avut ca scop reducerea numărului de parlamentari la 300 şi le vom vota în continuare indiferent cine le va depune", a spus senatorul USR Narcis Mircescu.

Liderul grupului Pace Întâi România, Nadia Cerva, a afirmat că proiectul este "populistic" şi în această formă nu va putea fi pus în aplicare.

"Dacă tot venim cu astfel de proiecte, măcar haideţi să le scriem frumos şi corect legal", a spus Nadia Cerva, menţionând că iniţiatorul nu a vrut să repare proiectul la observaţiile Consiliului Legislativ.

Liderul senatorilor UDMR: O propunere scrisă pe genunchi, fără o dezbatere publică

Totodată, liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos, a apreciat că este o "propunere scrisă pe genunchi, fără o dezbatere publică".

"Atrag atenţia colegilor de la USR, vă rog să-i transmiteţi şi domnului Drulă, care peste noapte a învăţat limba maghiară şi ne-a criticat: votaţi propunerea AUR", a spus acesta.

Sorin Grindeanu, surprins de proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300: "Eram cu Hunor la mine în birou"

Reamintim că acum câteva zile, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că atât el, cât și Kelemen Hunor, au fost surprinși de faptul că proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300 fusese introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Liderul social-democrat a spus că a aflat despre acest lucru în momentul în care se afla în biroul său împreună cu președintele UDMR.

George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) anunțase marți, 8 septembrie, că pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a fost depus un proiect de lege ce vizează reducerea numărului de parlamentari la 300 de persoane. Apoi, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a stabilit formarea unui grup de lucru care să analizeze acest proiect.

Precizăm că astăzi Senatul a dezbătut propunerea legislativă în calitate de prim for sesizat, decizia finală urmând să aparţină Camerei Deputaţilor.