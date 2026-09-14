AfD, pe val și la alegerile locale din Saxonia Inferioară. Partidul și-a triplat scorul față de scrutinul precedent

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În Saxonia Inferioară au fost alegeri pentru consiliile locale, iar AfD a avut rezultate bune în orașele cu fabrici VW. În Salzgitter, AfD este cel mai puternic partid, iar în Wolfsburg, a obținut 17,1% din voturi.

În mijlocul dezbaterilor din jurul cancelarului Friedrich Merz, CDU este proiectată să fie cel mai puternic partid la alegerile locale din Saxonia Inferioară. Rezultatul final oficial preliminar de luni dimineață a arătat CDU a obținut 27,2% din voturi. SPD a reușit să aune 24,6%, iar AfD aproximativ 15,9%. AfD a avut rezultate deosebit de bune în orașele cu fabrici Volkswagen, scrie Handelsblatt.

La nivel de stat, Verzii (14,1%) s-au clasat pe locul patru conform rezultatelor preliminare, urmați de Partidul Stângii (6,0%) și FDP (3,7%).

AfD și-a triplat scorul față de ultimele alegeri din land

La ultimele alegeri districtuale din 2021, CDU a ieșit ca cel mai puternic partid, cu 31,7% din voturi. SPD a avut 30,0%. Verzii au obținut 15,9%, FDP 6,5%, AfD 4,6%, iar Partidul Stângii 2,8%. Aceasta a reprezentat un câștig deosebit de puternic pentru AfD, care a obținut cel mai bun rezultat al alegerilor locale de până acum în Saxonia Inferioară. CDU și SPD, pe de altă parte, au pierdut din sprijinul de odinioară.

Președintele statului din partea CDU, Sebastian Lechner, și-a exprimat optimismul cu câteva ore înainte de publicarea proiecțiilor. El era convins că partidul statului CDU ar putea contracara tendința națională și ar avea din nou șanse foarte mari să devină cel mai puternic partid din Saxonia Inferioară.

„După cum știți, aceste alegeri locale nu au avut loc tocmai în circumstanțe ușoare. Și noi am simțit nemulțumirea față de Berlin”, a spus Lechner. El a recunoscut o „problemă de credibilitate” în cadrul partidului său, despre care a spus că va trebui discutată cu calm în următoarele săptămâni.

Președintele statului CDU, Sebastian Lechner, era deja optimist cu câteva ore înainte de publicarea proiecțiilor, încrezător că partidul său va ieși în cele din urmă învingător. Wolfsburg în mâinile CDU

Alegerile vin la o săptămână după succesul AfD la alegerile de stat din Saxonia-Anhalt și cu o săptămână înainte de următoarele alegeri din nord-est și din Berlin. Scrutinul servește drept indicator al performanței actuale a AfD într-un stat mare, din vestul Germaniei. La alegerile locale din 2021 din Saxonia Inferioară, AfD a obținut 4,6 procente la nivel de district. De data aceasta, conform proiecțiilor NDR, ar putea să-și tripleze rezultatul, ajungând la 16,5%.