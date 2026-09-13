Grecia mărește salariul minim: Câștigul net crește cu aproape 32 de euro pe lună

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Începând cu 1 aprilie 2027, angajații din Grecia plătiți cu salariul minim vor primi, în medie, cu aproape 32 de euro net mai mult pe lună. Majorarea vizează sute de mii de salariați, potrivit publicaţiei Kathimerini, citată de Agerpres.

Potrivit Ministerului de Finanțe, salariul minim va crește cu 40 de euro brut și va ajunge la 960 de euro pe lună.

Chiar dacă majorarea nu se va reflecta integral în veniturile nete ale angajaților, deoarece o parte din sumă va fi destinată taxelor și contribuțiilor sociale, reducerea cu 0,5 puncte procentuale a contribuțiilor suportate de salariați va diminua impactul acestor obligații și va consolida beneficiile finale.

Conform calculelor, pentru un angajat cu o vechime mai mică de trei ani, venitul brut lunar va crește de la 920 la 960 de euro. Chiar și după această majorare, contribuţia plătită de angajat se ridică la aproximativ 123,55 euro.

Impozitul pe venit este calculat la aproximativ 33,21 euro, ceea ce înseamnă un salariu net de circa 803,24 euro. Prin comparație, pentru un salariu brut de 920 de euro, câștigul net este de 771,67 euro. Astfel, angajatul ar avea un beneficiu net de 31,57 euro pe lună, respectiv aproximativ 378,80 euro pe an.

Creştere economică de 1,8% în 2026

Angajații cu o vechime mai mare, care au beneficiat deja de majorarea pentru vechimea de peste trei ani, vor ajunge la un salariu brut de 1.056 euro pe lună, de la 1.012 euro, în timp ce câştigul net este de aproximativ 868,89 euro, de la 835,04 euro.

Câștigul net va crește cu aproximativ 33,85 euro pe lună.

Pentru Grecia, Comisia Europeană estimează o creştere economică de 1,8% în 2026 şi 1,6% în 2027, în timp ce Fondul Monetar Internaţional estimează un avans de 1,8% anul acesta şi de 1,7% anul viitor.