Ryanair contraatacă în cazul bărbatului ieşit pe geamul spart al avionului. Compania nu crede că aşa s-a întâmplat

Sursa: Pixabay

Ryanair respinge ideea conform căreia un bărbat a fost aspirat în afara avionului în momentul în care un geam al unei aeronave care zbura în iulie între Grecia şi Germania s-a spart.

Ryanair a anunţat că va "contesta" în instanţă afirmaţiile conform cărora orice parte a corpului pasagerului ar fi fost aspirată în exteriorul avionului în momentul în care geamul s-a spart.

Acum, anchetatorii examinează toate detaliile incidentului în urma căruia Ljubisa Karovic, în vârstă de 61 de ani, a fost rănit grav după ce geamul avionului în care se afla s-a spart, în timpul unui zbor între Grecia şi Germania.

Avocatul lui Karovic a declarat că cetăţeanul sârb a fost tras înapoi în avion de ceilalţi pasageri, dar Michael O'Leary, directorul executiv al companiei aeriene a transmis că va contesta afirmaţia.

"Nu a fost parțial în afara geamului. Nicio parte a feței sale nu a ieșit prin geam. Nu credem că vreo parte a corpului său a ieșit în exterior, dar a fost, cu siguranță, aspirat spre geam în împrejurări foarte dramatice”, a declarat Michael O'Leary, citat de The Guardian.

O'Leary a mai spus şi că pasagerul "a avut centura de siguranţă cuplată. La finalul procesului, vom contesta cu siguranță faptul că el sau vreo parte a anatomiei sale ar fi ieșit în afara geamului".

O’Leary a menționat că "nu încearcă să minimalizeze situația” și că linia aeriană va „trebui să aștepte concluziile raportului NTSB”.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Karović a declarat că este de părere că centura de siguranță l-a ținut în avion în timp ce își pierduse cunoștința. În același timp, soția sa, Svetlana, a povestit că un alt pasager a jucat un rol crucial în salvarea lui, în timp ce ea își privea soțul "pe jumătate în interiorul și pe jumătate în afara avionului”.

Ce a declarat avocatul lui Karovic

”Când cabina a pierdut presiune, a fost aruncat pe fereastră din piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion care se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la 4.500 de metri, a ajuns cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. Imaginați-vă! S-a uitat la moarte, la cealaltă lume, și s-a întors. Clientul meu a leșinat de două sau trei ori, o dată în afara aeronavei, când a fost parțial aspirat pe geam, și de două ori înăuntru, când, din nou, și-a pierdut cunoștința. În niciun moment, echipajul de cabină nu s-a oferit să-l ajute. Nu avem nicio plângere față de pilot, care a respectat protocoalele de siguranță și a gestionat situația foarte bine”, a declarat Vasilis Tsiaras, avocatul lui Ljubisa Karovic.