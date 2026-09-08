Putin și Trump au avut marți o convorbire „foarte sinceră” despre războiul din Ucraina și Europa, anunță Kremlinul

Trump Putin - Sursa foto: Agerpres/Freepik. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au avut marţi o convorbire telefonică.

Kremlinul a anunțat că discuția, de marți, dintre cei doi președinți, a fost "foarte sinceră". Amintim că discuția survine după ce weekendul trecut a avut loc întâlnirea emisarilor lui Donald Trump la Moscova şi Kiev.

"În stilul profesionist şi respectuos care le este specific, ei au făcut schimb de puncte de vedere" privind deplasarea lui Steve Witkoff şi Jared Kushner, le-a zis jurnaliştilor consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.

Semnal pozitiv evidențiat

Acesta a precizat, potrivit Reuters, că ambii președinți au văzut discuţiile purtate în cele două capitale ca pe un semn pozitiv. De asemenea, Putin i-a comunicat lui Trump ce crede el că ar putea face SUA pentru a ajuta la încheierea conflictului.

Vladimir Putin i-a dat asigurări președintelui de la Casa Albă că nu are "niciun plan agresiv privind Europa", potrivit sursei citate, şi i-a prezentat omologului american evaluarea sa privind situaţia de pe front.

Trump și Putin, mesaj pentru o nouă relație SUA-Rusia. Comerțul și economia, în prim-plan

"Donald Trump a subliniat cu claritate că este de dorit ca conflictul să se încheie cât de curând posibil, ceea ce ar deschide imediat perspective" impresionante şi importante "pentru deplina restabilire a relaţiilor dintre SUA şi Rusia", a zis Uşakov.

"În opinia sa, acest lucru ar avea un impact special asupra comerţului şi legăturilor economice, promiţând beneficii enorme pentru ambele ţări. Donald Trump este hotărât să vadă un rezultat în timpul preşedinţiei sale. Vladimir Vladimirovici Putin susţine această abordare", a mai spus Iuri Uşakov.

Acesta a adăugat că Putin a fost de acord că trebuie să continue schimburile de prizonieri şi a descris în general conversaţia ca fiind una constructivă, precizând că cei doi lideri au convenit să rămână în legătură şi să discute telefonic din nou dacă va fi necesar.