Țara din care a dispărut laptele. Guvernul dă vina pe secetă, dar oamenii nu cred explicațiile și lansează teorii ale conspirației

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O penurie de lapte afectează o întreagă țară, unde prețurile au crescut, iar magazinele au început să rămână fără stocuri.

O criză de aprovizionare cu lapte pune presiune pe una dintre cele mai cunoscute tradiții culinare din Kenya. Ceaiul cu lapte, consumat zilnic de milioane de oameni și cunoscut local sub numele de chai, a devenit tot mai greu de preparat în condițiile în care magazinele au început să rămână fără stocuri, relatează BBC.

Problemele de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor și chiar la limitarea cantității de lapte pe care clienții o pot cumpăra. Pentru kenyeni, situația este cu atât mai neobișnuită cu cât chai face parte din rutina zilnică: este băut dimineața, în timpul întâlnirilor sau atunci când oamenii își vizitează rudele și prietenii.

Prepararea tradițională presupune fierberea ceaiului împreună cu o cantitate generoasă de lapte. În funcție de preferințe, băutura poate fi îmbogățită cu ghimbir sau diverse condimente.

"Unde a dispărut laptele?"

În Nairobi, efectele penuriei sunt resimțite inclusiv de proprietarii de restaurante. Muthoni Macharia, care conduce un astfel de local în capitala kenyană, obișnuia să cumpere peste 70 de pachete de lapte proaspăt pentru activitatea zilnică.

În ultima perioadă, însă, aprovizionarea a devenit o problemă. Femeia spune că situația durează de aproximativ o săptămână și afectează în special intervalul aglomerat al dimineții, când oamenii vin pentru micul dejun.

"Unde a dispărut laptele", a întrebat ea atunci când a fost intervievată de jurnaliștii radiodifuzorului britanic.

Unii dintre clienți acceptă să-și consume ceaiul fără lapte, însă alții preferă să renunțe complet la băutură atunci când nu găsesc varianta tradițională.

"Dacă vin în grupuri și nu există ceai cu lapte, asta înseamnă o pierdere pentru mine", a conchis ea.

Producția de lapte a început să scadă

"Kenya are una dintre cele mai dezvoltate industrii lactate din Africa, iar consumul de lapte este ridicat în special în orașe. În mediul rural, laptele crud și cel fermentat sunt consumate mai frecvent, în timp ce în zonele urbane laptele pasteurizat este foarte răspândit.

Datele oficiale indică o diminuare a cantității de lapte care ajunge la procesatori. Kenya Dairy Board, autoritatea care reglementează industria, a recunoscut existența unor "constrângeri în aprovizionare" și "niveluri scăzute ale stocurilor" la nivel național.

Conform cifrelor furnizate de KDB, cantitatea de lapte livrată oficial unităților de procesare a coborât în iulie cu 3,7% față de luna precedentă. Volumul a scăzut de la 84,4 milioane de litri la 81,3 milioane de litri. Datele preliminare indică o reducere și mai accentuată în august.

Seceta și furajele scumpe, printre cauzele crizei

Autoritățile kenyene au pus dificultățile actuale în primul rând pe seama condițiilor meteorologice. Întârzierea ploilor sezoniere și seceta au afectat pășunile disponibile pentru animale, ceea ce a avut consecințe asupra producției de lapte.

Consumer Federation of Kenya (Cofek), organizație pentru drepturile consumatorilor, susține însă că declinul aprovizionării este mai vechi și a început încă din primele luni ale anului.

Potrivit organizației, situația a fost agravată și de scumpirea hranei pentru animale. Costul furajelor ar fi crescut cu aproximativ 45%, punând o presiune suplimentară asupra fermierilor.

Cofek critică totodată modul în care autoritățile și industria au gestionat surplusul de lapte înregistrat anul trecut.

"Penuria actuală era previzibilă și, în mare parte, putea fi evitată", susține organizația.

În opinia Cofek, procesatorul de lactate New KCC, controlat de stat, și Kenya Dairy Board nu au valorificat suficient surplusul de producție din perioada precedentă. Laptele excedentar ar fi putut fi transformat în lapte praf și păstrat pentru perioadele în care producția este insuficientă.

Tot mai mulți dintre nemulțumiți nu cred în ceea ce comunică guvernul, venind cu diverse teorii ale conspirației care au ajuns să circule printre localnici sau pe internet. Potrivit acestora, supermarketurile ar încerca în mod deliberat să profite de pe urma situației.

Prețul laptelui crește

Scăderea cantității disponibile s-a reflectat rapid în prețurile plătite de consumatori. Cofek afirmă că un litru de lapte proaspăt s-a scumpit de la 70 la 80 de șilingi kenyeni, echivalentul unei creșteri de la aproximativ 0,54 la 0,62 dolari.

În supermarketurile din Nairobi, cumpărătorii spun că nu găsesc întotdeauna lapte, iar atunci când produsul este disponibil trebuie să plătească mai mult.

"Uneori, când merg la supermarket, constat că nu mai este deloc. Când găsesc totuși, prețul a crescut. Astăzi este un anumit preț, iar mâine crește din nou", se plânge Bernard Abok, un cetățean care, ca mulți alții, își face cumpărăturile după terminarea programului de lucru.

Pentru familiile cu venituri mai mici, situația începe să devină o problemă de zi cu zi. Patricia Gathoni spune că, în cazul în care penuria continuă, va trebui să regândească inclusiv alimentele pe care le oferă copiilor săi. Femeia afirmă că a ajuns să dilueze cu apă laptele pe care reușește să îl cumpere.

Guvernul caută soluții pentru aprovizionare

Problema a ajuns și pe agenda autorităților. Joi, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii s-au întâlnit cu asociația procesatorilor de lapte pentru a discuta despre reducerea stocurilor și creșterea prețurilor.

Oficialii au promis măsuri pentru sprijinirea fermierilor, stabilizarea fluxului de lapte către procesatori și protejarea consumatorilor de efectele crizei.

Jonathan Mueke, responsabilul kenyan pentru dezvoltarea sectorului zootehnic, a declarat că una dintre prioritățile imediate este asigurarea unei cantități suficiente de furaje pentru crescătorii de animale. Printre variantele analizate se află importul de porumb galben fără taxe vamale.

Autoritățile caută în același timp soluții care să permită gestionarea mai eficientă a producției pe termen lung, atât în perioadele cu excedent, cât și în cele în care cantitatea de lapte disponibilă scade.

Paradoxul industriei de lactate din Kenya

Problema actuală scoate în evidență și o vulnerabilitate mai veche a sectorului. În perioadele în care producția depășește cererea, o parte din lapte poate ajunge să fie aruncată sau să se strice. Fermierii reclamă în astfel de situații prețurile reduse pe care le primesc pentru produsele perisabile.

Capacitățile limitate de procesare și depozitare reduc însă posibilitatea producătorilor de a păstra surplusul pentru perioadele dificile.

Guvernul analizează, potrivit lui Mueke, inclusiv crearea unui fond special care să contribuie la conservarea laptelui atunci când producția este ridicată.

În paralel, Nairobi ia în calcul o soluție de urgență: importarea temporară a laptelui din statele vecine. Măsura ar putea contribui la refacerea stocurilor și la diminuarea presiunii asupra prețurilor până când producția internă va reveni la un nivel suficient.

Pentru moment, însă, penuria continuă să afecteze un produs care depășește statutul de simplu aliment în Kenya. Pentru numeroși locuitori, laptele este ingredientul esențial al unei băuturi consumate zilnic și asociate cu mesele, întâlnirile și viața socială.

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