Estonia și-a ales noua președintă, a doua femeie din istoria țării. Nicușor Dan, mesaj pentru Ulle Madise

Nicușor Dan, președintele României. Ulle Madise, noua preşedintă a Estoniei. Sursa foto: Agerpres/ Colaj DCNews

Estonia are o nouă președintă, după ce Ulle Madise a fost aleasă de Parlamentul de la Tallinn pentru un mandat de cinci ani. Ea a devenit, astfel, a doua femeie din istoria țării care ocupă această funcție. Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, un mesaj de felicitare pentru aceasta.

Ulle Madise, avocată şi cancelar al justiţiei, a fost aleasă, miercuri, 2 septembrie, preşedintă a Estoniei de către Riigikogu, Parlamentul de la Tallinn, devenind a doua femeie care ocupă această funcţie, informează miercuri EFE.

Nicușor Dan, mesaj pentru noua președintă a Estoniei

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, pe rețelele de socializare, în care a felicitat-o pe Ulle Madise pentru noua funcție.

„Felicitări, Ülle Madise, pentru alegerea în funcția de președinte al Estoniei! România și Estonia sunt parteneri europeni apropiați și aliați NATO, uniți de o responsabilitate comună pentru securitatea regiunii noastre și a flancului estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Aștept cu nerăbdare să lucrăm îndeaproape împreună pentru aprofundarea parteneriatului nostru, în beneficiul securității și prosperității popoarelor noastre”, a scris, miercuri seară, Nicușor Dan, pe rețeaua X.

În urma alegerii prin vot secret, Ulle Madise a primit 71 de voturi într-o cameră compusă din 101 membri.

Ulle Madise, apel la echitate și respect

Adresându-se Riigikogu înainte de vot, Madise a subliniat valorile solidarităţii şi încrederii, afirmând că inclusiv o naţiune mică poate aspira la măreţie.

„Toţi trebuie să aibă şansa să simtă că sunt valoroşi şi că munca, viaţa şi creaţia lor contează în aceeaşi măsură”, a spus ea.

Reflectând asupra funcţiei sale de cancelar al justiţiei (funcţie de supraveghere a constituţionalităţii şi legalităţii actelor juridice emise de autorităţile legislative şi executive şi autorităţile locale, precum şi de avocat al poporului, n.r.), responsabilitate pe care a deţinut-o din 2015, Madise a invitat să se facă „tot posibilul pentru ca să nu existe atât de mulţi ca aceia care se numără acum printre cei care au fost trataţi nedrept şi au motive să se simtă rău acasă, la şcoală sau la muncă atunci când au fost hărţuiţi sau umiliţi, când li s-a refuzat ceva sau când au rămas în urmă”.

Avocata în vârstă de 51 de ani a adăugat că, în loc să fie urmat principiul care spune că „atunci când vezi ceva greşit, să te duci să te plângi, să urmăm mai degrabă principiul înţelepciunii populare: dacă vezi ceva greşit, du-te şi repară-l”.

Estonia, a afirmat Madise, o „ţară mică şi o naţiune înţeleaptă, poate fi cea care exercită influenţă, care este inovatoare şi care, în plus, colaborează pe plan internaţional şi, făcând aceasta, aduce beneficii tuturor”, potrivit Agerpres.

Prima femeie președinte a Estoniei a fost Kersti Kaljulaid, care a ocupat funcția în perioada 2016-2021.

Procedura de alegere a președintelui Estoniei

În Estonia, președintele este ales pentru un mandat de cinci ani, prin vot secret, de Parlamentul de la Tallinn, Riigikogu, format din 101 membri. Candidatul trebuie să fie cetățean estonian prin naștere și să aibă cel puțin 40 de ani, iar pentru a fi ales are nevoie de voturile a două treimi dintre parlamentari, respectiv cel puțin 68 de voturi.

Dacă niciun candidat nu obține majoritatea necesară, se organizează noi tururi de scrutin. După trei tururi fără rezultat, alegerea este transferată unui colegiu electoral format din membrii Riigikogu și reprezentanți ai consiliilor locale. Colegiul electoral poate alege președintele cu majoritatea voturilor membrilor săi care participă la scrutin.