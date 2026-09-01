Israelul reacționează dur după ce Pedro Sanchez a indicat implicarea Rusiei și Israelului în criza migranților din Ceuta: „O minciună nerușinată”

Migranți în Ceuta. Sursa foto: Agerpres

Israelul a venit cu o replică dură pentru premierul spaniol Pedro Sanchez, care acuzat luni Rusia și Israelul că au răspândit dezinformări privind politica Spaniei în materie de migrație, fapt care ar fi generat un aflux mare de migranți în exclava spaniolă Ceuta.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a zis, luni, că există indicii potrivit cărora Rusia și Israelul au răspândit dezinformări privind politica de migrație a Spaniei, care ar fi declanșat afluxul de migranți în Ceuta de luna trecută, însă nu există dovezi privind implicarea Marocului, scrie Reuters. israelul a reacționat dur la declarațiile lui Sanchez.

Gideon Saar: „Sanchez a mințit din nou”

Gideon Saar, ministrul israelian de Externe, a reacționat la afirmațiile lui Sanchez într-o postare pe X, spunând că premierul spaniol „a mințit din nou”. El a spus că declarațiile sale sunt o încercare de a distrage atenția de la problemele interne ale Spaniei.

„A mințit din nou, acuzând în mod uluitor Israelul că difuzează informații înșelătoare cu privire la evenimentele din Ceuta. Este vorba de o minciună nerușinată”, a scris Gideon Saar.

Și Kremlinul a respins acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a negat implicarea Moscovei în campania de dezinformare invocată de premierul spaniol.

Sanchez acuză Federația Rusă și Israelul de amplificarea fake news-urilor



Pedro Sanchez a declarat, într-un interviu pentru postul de radio Cadena SER, că Rusia și Israelul au contribuit la răspândirea unor informații false despre sosirea masivă a migranților în Ceuta în luna iulie.

Premierul spaniol a menționat că afirmațiile sale se bazează pe concluziile unei analize făcute de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), organismul diplomatic al Uniunii Europene.

Sanchez a afirmat că Moscova și Tel Aviv ar fi profitat de criză, cu scopul de a presiune asupra guvernului de la Madrid, în contextul poziției Spaniei privind războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu.

Sanchez nu a indicat dovezi concrete

Premierul spaniol nu a arătat însă public dovezi despre implicarea directă a Rusiei sau Israelului. SEAE nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii din partea Reuters.

De asemenea, Sanchez a respins acuzațiile conform cărora autoritățile marocane ar fi facilitat în mod deliberat traversarea migranților către Ceuta.

Peste 72.000 de migranți au vrut să ajungă în Ceuta



Peste 72.000 de migranți au încercat să intre în Ceuta dinspre Maroc în luna iulie 2026, într-un aflux masiv în urma căruia cel puțin 100 de persoane au murit, potrivit autorităților locale.

Mai multe partide de opoziție din Spania și organizații pentru drepturile omului au acuzat Marocul că ar fi permis în mod deliberat trecerea migranților. Rabatul a respins acuzațiile.

Conform autorităților spaniole, unele clipuri distribuite pe rețelele sociale susțineau în mod fals că migranții ajunși în Ceuta vor fi obligați să rămână în Spania. Astfel, aceste informații ar fi contribuit la încurajarea unui număr mare de persoane să încerce să ajungă în Ceuta.

„Când oamenii vorbesc și speculează cu privire la implicarea autorităților marocane, neg categoric acest lucru”, a zis Pedro Sanchez.

Aproximativ 5.000 de migranți au rămas în exclava spaniolă Ceuta



Situația din exclava Ceuta rămâne tensionată. Aproape 5.000 de migranți, dintre care unii au cerut azil, se află în continuare în Ceuta.

Prezența lor a cauzat proteste aproape zilnice din partea localnicilor, nemulțumiți de modul în care guvernul de la Madrid gestionează criza.

Violențe și tensiuni în Ceuta

De asemenea, Poliția a raportat dese incidente în apropierea unei tabere improvizate pentru migranți de pe plaja El Trampolin.

Duminică, trei cetățeni marocani au fost arestați după ce ar fi aruncat asupra polițiștilor sticle care conțineau un lichid coroziv, conform agenției EFE, care citează surse din cadrul poliției. Nu au fost raportate victime.

Guvernul spaniol a anunțat că va aloca încă 168 de milioane de euro, cu scopul de a sprijini economia locală din Ceuta, echivalentul a aproximativ 8% din PIB-ul enclavei. Suma se adaugă celor 180 de milioane de euro, care au fost anunțate săptămâna trecută.

Suspendarea acordului Schengen dintre Italia şi Spania, prelungită cu încă 15 zile

Amintim că Acordul Schengen dintre Italia şi Spania a fost suspendat, luni, şi pentru următoarele 15 zile. Suspendarea a început de la 1 august, din cauza situaţiei migranților din Ceuta.

Italia a decis luni să prelungească cu 15 zile suspendarea suspendarea acordurilor Schengen faţă de Spania, instituită la 1 august pentru o perioadă de o lună din cauza situaţiei din Ceuta, a anunţat Ministerul de Interne de la Roma, transmite AFP.

'Decizia a fost luată, în conformitate cu analiza efectuată de Comitetul de analiză a imigraţiei şi a securităţii frontierelor, din cauza menţinerii elementelor de evaluare care motivaseră reintroducerea lor la 1 august', a precizat ministerul într-un comunicat.

Roma precizează că decizia a fost luată 'având în vedere, de asemenea, iniţiativele lansate deja de Spania, în colaborare cu Uniunea Europeană, pentru ca situaţia din această regiune (Ceuta, n.red.) să se poată orienta spre o normalizare viitoare'.

Spania continuă investigaţiile în criza migranților din Ceuta

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a declarat luni că guvernul său continuă să ancheteze cu privire la cele întâmplate, la o lună după ce aproximativ 70.000 de migranţi au intrat din Maroc în exclava spaniolă nord-africană.

Zeci dintre au murit ori sunt daţi dispăruţi, iar câteva mii se află în continuare în Ceuta.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a denunţat totodată "informaţiile false" răspândite şi amplificate de o "internaţională de extremă dreapta", relatează AFP.

Guvernul spaniol încearcă să accelereze retrimiterea lor, dar trebuie mai întâi să-i identifice pe fiecare dintre ei pentru a determina cine are drept de azil şi cine poate fi retrimis în ţara de origine, iar acesta este un proces de durată.

Spania cere ajutor de la FRONTEX, Europol şi Biroul european de sprijin în materie de azil



Comisarul european pentru chestiuni migratorii, Magnus Brunner, a confirmat sâmbătă, pe platforma X, că Spania a cerut "o susţinere suplimentară" de la FRONTEX, Europol şi Biroul european de sprijin în materie de azil, cu scopul de a accelera procesarea acestor dosare.

"Vom lua o decizie rapid", a mai spus Brunner, care a mai spus că "prioritatea rămâne o întoarcere rapidă a tuturor celor care se află ilegal în Ceuta".