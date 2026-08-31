Miting, luni dimineață, la S. Carfil S.A., sucursală a Romarm / foto în articol

Angajații fabricii de armament S. Carfil S.A. din Brașov au ieșit în stradă luni dimineață, nemulțumiți de întârzierile salariale, neacordarea bonurilor de masă și posibilitatea unor restructurări de personal. Deși industria de apărare ar trebui să fie pe val în contextul războiului de la graniță, conducerea sucursalei Romarm invocă blocaje financiare pe filiera plăților externe și lipsa comenzilor noi, sugerând reorganizarea activității și posibile reduceri de posturi.

Un miting are loc, luni dimineață, la S. Carfil S.A., producător te tehnică militară și sucursală a Romarm. Nemulțumirile angajaților au început acum mai multe zile și au legătură cu neplata salariilor și a bonurilor de masă. De asemenea, oamenii sunt nemulțumiți de faptul că deși există un război la graniță, li s-a spus că nu există comenzi și există posibilitatea să se facă restructurări, notează Radio Brașov.

„Am rămas cu lichidarea în urmă, trebuia să o primim în data de 15. La fel și bonurile de masă. Și urmează avansul, în data de 30. Am rămas fără comenzi și fără nicio perspectivă. Suntem o industrie de apărare. Ni s-a spus că am rămas fără comenzi, că va urma o restructurare de personal. Din 579 de angajați să rămână undeva la 400. Nu am finalizat discuțiile cu ei. Vrem să oprim lucrul până în momentul în care se vor vedea rezultate pozitive”, a spus Ana Crinela Livadaru, lider de sindicat, săptămâna trecută.

La rândul său, Mircea Tanțău, directorul Carfil, a precizat că în privința salariilor, există în prezent un blocaj, dar banii vor veni. Totuși, el nu a exclus posibilitatea unor întârzieri.

„Problema este că banii vin foarte, foarte greu. Noi am facturat produse suficiente ca să acopere și salariile, și bonurile, și lichidarea de pe luna august, încă din data de 27, vama s-a făcut în 30 iulie. Banii vin foarte, foarte greu. Circuitul banilor pentru produse militare nu e chiar așa simplu. Se trec din băncile clientului, care clar că nu este în România, poate fi și în alt continent, intră în banca soră din România, banca soră din România transferă banii, deci e un circuit care durează de regulă 8-10 zile. Plus că provenința lor este verificată de acest oficiu de combatere a spălătării banilor. Carfilul, anul trecut a avut venituri și cifră de afaceri care au depășit cu 500% veniturile și cifra de afaceri normală. Necazul este că sursa principală de venituri a căzut, nu s-au mai onorat contractele semnate sau nu au mai fost puse în practică contractele semnate. Trebuie să mergem pe alte piețe, să ducem alt tip de produse și Carfilul știți că a dezvoltat mai multe sisteme de drone și de sisteme antidrone”, a spus acesta.

Nu în ultimul rând, Mircea Tanțău nu a exclus restructurările mai ales că sunt câteva zeci de persoane care cumulează pensia cu salariul, potrivit directorului:

Carfil Braşov este sucursală a Romarm - societate comercială aflată în subordinea Ministerului Economiei - şi produce o gamă largă de armament și muniţie. De asemenea, fabrica braşoveană este implicată în proiectul „drona românească” şi lucrează un sistem inovator pentru stingerea incendiilor.