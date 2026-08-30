Corneliu Ștefan: CJ Dâmbovița a finalizat toate proiectele asumate prin PNRR

Consiliul Județean Dâmbovița a finalizat proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru care termenul-limită stabilit este 31 august, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele CJ.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a făcut o sinteză a proiectelor derulate de administrația județeană prin acest mecanism de finanțare.

Astfel, din 12 proiecte depuse, au fost semnate 12 contracte, fiind finalizate toate cu procedurile de recepție încheiate, acestea având o aloare totală ce depășește 166 de milioane de lei.

Printre proiectele finalizate, cu termen 31 august, se numără cel privind reducerea riscului de infecții nosocomiale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, prin amenajarea și dotarea unor rezerve pentru izolarea și tratarea pacienților, modernizarea laboratorului de microbiologie și achiziția de echipamente pentru prevenirea și controlul infecțiilor.

De asemenea, au fost realizate investiții la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță, atât pentru reabilitarea și modernizarea unor spații, cât și pentru digitalizarea activității medicale. În cadrul proiectului de digitalizare, au fost achiziționate echipamente hardware și software, iar pacienții vor putea beneficia de programări online și de acces la rezultatele investigațiilor și la dosarul de sănătate.

Un alt proiect important a vizat dotarea unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Investiția are o valoare de aproximativ 65 de milioane de lei și a inclus 63 de unități de învățământ din 52 de localități.

Tot prin PNRR au fost achiziționate 31 de microbuze electrice pentru elevii din județ, valoarea proiectului fiind de 36 de milioane de lei. Alte investiții au vizat modernizarea și dotarea bibliotecilor din Dâmbovița, precum și dezvoltarea unor servicii destinate persoanelor adulte cu dizabilități, a declarat Corneliu Ștefan.







