Viitoarele staţii de metrou din Cluj, "nume uteciste de rit nou". Adrian Papahagi cere primarilor să nu mai schimbe denumiri istorice vechi

Circulația metroului, reluată. Sursa Foto: Agerpres

Adrian Papahagi critică propunerile de nume pentru viitoarele staţii de metrou din Cluj.

Ţara Moţilor, Natura Verde, Armonia, Florilor, Viitorului, Prieteniei, Sănătăţii, sunt doar câteva dintre numele pe care viitoarele staţii de metrou din Cluj ar urma să le aibă. Adrian Papahagi spune, însă, că acestea sună "exact ca numele staţiilor ceauşiste" şi cere primăriilor să nu mai schimbe denumirile istorice vechi de străzi, cartiere sau parcuri.

Sursa foto: Facebook Adrian Papahagi

"Nu trebuie schimbate denumirile istorice vechi (străzi, cartiere, parcuri etc.).

Izvor, Uranus, Dămăroaia, Herăstrău, Copou, Mănăștur, Lingurarilor, Puțu cu plopi etc. au savoare, tradiție, haz, istorie. Au intrat în imaginarul colectiv, sunt repere.

Când am văzut cum vrea primăria să numească stațiile fantasmaticului metroului clujean m-am luat cu mâinile de cap. Nume uteciste de rit nou: Sănătății, Natura Verde, Florilor, Sportului, Armonia, Viitorului. Sună exact ca numele stațiilor ceaușiste. Nicio tradiție, nimic. O aberație, o imbecilitate. Nici măcar nu știi unde să cobori: ce aveau Calea Mănăștur, Fabrica de Bere/Agronomie, Primăria Florești, Mărăști etc? Adică nume pe care orice clujean le pune pe hartă. Sper ca în deceniile care se vor scurge până la construirea metroului să-și revină și să dea nume cu sens, legate de locurile pe sub care trece metroul.

Acum vine și Ciucu și vrea să schimbe Izvor în Nadia Comăneci. Mâine vin aurarii și numesc Parcul Icoanei – Porcul Adrian Păunescu. Foarte frumos Nadia, dar nu în locul unui nume istoric.

Încetați! Aveți destule obiective noi în cartiere. Lăsați numele istorice în pace! Ele fac parte din patrimoniul imaterial al comunității! Nu fiți inculți!", a scris Adrian Papahagi pe Facebook.

Parcul Izvor ar putea deveni Parcul Nadia

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a propus, joia trecută, consilierilor generali să analizeze oportunitatea modificării numelui Parcului Izvor în Parcul "Nadia Comăneci".

El a menţionat că solicitarea a venit din partea Comitetului Olimpic Român, în contextul împlinirii a 50 de ani de când sportiva a obţinut prima notă de zece din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Ciucu a propus dezbateri pe acest subiect între liderii grupurilor politice.

"Sunt oameni care îşi doresc acest lucru. Sunt alţi oameni care, poate, sunt mai conservatori şi nu îşi doresc, dar cu siguranţă faptul că anul acesta Comitetul Olimpic Român a celebrat-o pe Nadia Comăneci aşa cum a făcut-o pentru mine a însemnat foarte mult. Şi cred că şi pentru Bucureşti. Nadia Comăneci a locuit o bună parte, din momentul în care era sportivă activă, în Bucureşti", a spus el.

Precizările au fost făcute după ce CGMB a aprobat o hotărâre în baza căruia Municipalitatea bucureşteană şi Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea (ABAAV) urmează să colaboreze pentru derularea de proiecte de amenajare a malurilor şi albiei râului Dâmboviţa.

Cele două instituţii urmează să colaboreze în vederea planificării şi derulării de proiecte comune de intervenţie tehnică, amenajare, reabilitare, ecologizare şi regenerare urbană a malurilor şi albiei râului Dâmboviţa, pe sectorul care străbate Capitala.

Sunt vizate: regenerarea spaţiilor verzi şi albastre (maluri, albii, cursuri de apă, zone limitrofe), în conformitate cu principiile infrastructurii ecologice urbane; reabilitarea şi modernizarea zonelor naturale cu valoare ecologică şi peisagistică cu respectarea regimului hidrologic natural; implementarea unor măsuri de adaptare la schimbările climatice şi de reducere a amprentei de carbon, prin aplicarea de soluţii bazate pe natură; contribuţii active la atingerea obiectivelor asumate prin iniţiativa "100 de oraşe neutre din punct de vedere climatic".