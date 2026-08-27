Carpatica Feroviar preia activitatea CFR Marfă, iar Raluca Turcan le spune celor 1.550 de angajați că bugetul statului ”nu e sac fără fund”. Nu și-au primit salariile din mai și riscă să fie dați și afară

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Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane îi cere public Ralucăi Turcan o soluție pentru cei 1.550 de angajați CFR Marfă care riscă să-și piardă locurile de muncă.

PNL și USR au votat împotriva proiectului PSD în Camera Deputaților, care prevedea acordarea unor salarii compensatorii pentru angajații CFR Marfă, în condițiile în care compania se află în insolvență, iar activitatea urmează să fie preluată de Carpatica Feroviar.

Deputata PNL Raluca Turcan a explicat că respingerea inițiativei a avut ca scop evitarea unei utilizări fără limite a Fondului de Garantare pentru plata creanțelor salariale. În urma votului, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane i-a adresat Ralucăi Turcan o scrisoare deschisă prin care cere soluții pentru salariații care riscă să rămână fără locuri de muncă.

Pentru salariații CFR Marfă nu este vorba despre cifre, ci despre "supraviețuirea familiilor lor"

"Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, în numele salariaților CFR Marfă, vă solicită să răspundeți public la o întrebare simplă:

Ce soluție concretă aveți pentru cei 1.550 de salariați ai CFR Marfă care nu și-au mai primit salariile din luna mai și riscă să rămână fără locuri de muncă și fără niciun venit?

După discursul delirant susținut ieri în Camera Deputaților și după votul împotriva amendamentului la Legea nr. 200/2006, ați prezentat protejarea acestor oameni drept o amenințare la adresa bugetului României și ați vorbit despre transformarea Fondului de garantare într-un 'sac fără fund'.

Pentru salariații CFR Marfă nu este vorba despre cifre folosite într-o confruntare politică, ci despre salarii câștigate prin muncă, despre hrană, facturi, rate și supraviețuirea familiilor lor.

Dacă amendamentul vi s-a părut prea larg, aveați posibilitatea și obligația să îl corectați, să introduceți limite clare sau să propuneți o soluție aplicabilă punctual salariaților CFR Marfă. Ați preferat însă să îl respingeți și să prezentați acest vot ca pe o victorie politică.

Ce ați salvat, doamnă Turcan? Bugetul României sau doar imaginea propriului partid?

Vă reamintim că unul dintre momentele care au accelerat declinul CFR Marfă a fost tentativa de privatizare din anul 2013, coordonată de ministrul liberal al Transporturilor Relu Fenechiu, când 51% din acțiunile unei companii strategice a statului român urmau să fie vândute. Inclusiv fostul ministru PNL recunoștea atunci necesitatea acordării salariilor compensatorii angajaților care urmau să fie disponibilizați.

După ani de decizii politice greșite, datorii acumulate, pierderea contractelor și lipsa unei strategii reale, nu puteți cere acum salariaților să plătească prețul distrugerii companiei.

Salariații nu au condus CFR Marfă. Nu ei au numit conducerile și consiliile de administrație. Nu ei au luat deciziile care au slăbit compania. Ei au muncit și și-au îndeplinit obligațiile.

De aceea, vă solicităm să lăsați deoparte confruntarea dintre PNL și PSD și să răspundeți concret:

Cum vor fi achitate salariile restante?

• Ce protecție vor primi salariații care își pierd locurile de muncă?

• Ce inițiativă legislativă veți susține și în ce termen?

• Cine își asumă răspunderea pentru cele 1.550 de familii rămase fără venituri?

A respinge o soluție fără a pune alta în loc nu înseamnă responsabilitate. Înseamnă abandonarea unor oameni care au muncit ani întregi pentru calea ferată română.

Așteptăm un răspuns și o soluție concretă, nu un nou discurs politic", se arată în comunicat.

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