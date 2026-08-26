Anca Florea, dincolo de memoriul celor 40 de profesori. Mărturia unei foste eleve

Anca Florea

„Profesorii din Colegiul Național B.P. Hasdeu au cerut ca Anca Florea să nu mai fie director”. Ce știre tristă și nedreaptă

L-am citit și primul meu gând n-a fost la directorul Anca Florea, nici la funcții, nici la Inspectoratul Școlar, nici la conflictele din cancelarie. M-am gândit la profesoara Anca Florea. La profesoara mea de-acum 20 de ani de la care știu că degeaba dă în scris un candidat la prezidențiale că nu va crește TVA, că nu-i în atributul lui.

Revenind.

Am terminat Științe Sociale la Colegiul Național B.P. Hasdeu și, dacă mă uit înapoi la anii aceia, îmi dau seama că Anca Florea a fost unul dintre profesorii cu care am petrecut cele mai multe ore. Am făcut cu ea Logică, Psihologie, Economie și Filosofie.

Și nu, povestea mea cu Anca Florea nu este una în care eleva a fost extraordinară la toate materiile, iar profesoara i-a pus numai 9 și 10. Ar fi foarte frumos pentru un editorial, dar n-ar fi adevărat. La Logică, în primul an în care am făcut cu ea, lucrurile n-au mers grozav. N-am avut note mari. Nici nu-mi plăcea logica. M-a trecut prin suficiente note cât să știu că Anca Florea nu dădea note pe ochi frumoși.

La celelalte materii lucrurile s-au schimbat. Mi-au plăcut și am început să le înțeleg, iar orele ei au devenit unele dintre orele importante pentru mine. Și există un lucru care spune poate mai mult decât orice laudă pe care aș putea să i-o aduc astăzi. Mie nu-mi plăceau cifrele. Deloc. Și totuși, când a trebuit să aleg materia la care să dau Bacalaureatul, am ales Economia de dragul Ancăi Florea. Și am luat peste 9 tot datorită ei. M-a pregătit și m-a făcut suficient de sigură pe Economie încât să aleg la Bacalaureat o materie pe care n-aș fi ales-o.

După aproape 20 de ani, îmi amintesc și de 5-ul la logică pus pe merit, dar ce mai contează? Era un 5 la cel mai bun colegiu din Buzău (la nivel național, e în top 20)

Apropo de note, îmi amintesc și acum un 5. Copiasem tema la Logică de la un coleg. Anca Florea s-a prins. M-a scos în fața clasei și m-a pus să fac la tablă ceea ce pretinsesem, prin tema copiată, că știu să fac. Evident că n-am știut și am luat 5. Nu știu dacă atunci am extras vreo mare lecție de viață din momentul acela. Am fost supărată că m-a prins. Dar am înțeles cât de simplă era lecția. Poți să copiezi rezultatul altuia, dar nu poți să copiezi și ceea ce știe. La un moment dat, tot ajungi singur în fața tablei.

Anca Florea nu m-a învățat să confund nota cu ceea ce știu. Nu mă interesau notele. Și cred că nici pe ea. O interesa ca la final să gândim și să ne punem întrebări. Poate de aceea am rămas cu Filosofia, cu Psihologia, cu Economia. Și, chiar dacă notele mele n-au demonstrat-o întotdeauna, până și cu ceva Logică. Iar pentru un om care avea să ajungă redactor, nu cred că puteam primi în colegiu un exercițiu mai bun decât să fiu obligată să gândesc și să mă întreb de ce.

Nu știu cum este Anca Florea ca director. Știu foarte bine cum a fost ca profesor. Nu am stat în cancelaria de la Hasdeu, nu am participat la ședințe, nu cunosc relațiile dintre Anca Florea și profesorii care au semnat împotriva rămânerii sale în funcția de director. Dar știu că atunci când în spațiul public apare portretul unui om care ajunge să-i scrie ministrului Educației, este corect să vorbească și cei care cunosc o altă parte a acelui om. Eu o cunosc pe cea din fața clasei și am cunoscut-o patru ani.

Am avut la Hasdeu și profesori care, în anii următori, aveau să fie premiați, mediatizați și prezentați public drept modele ale educației la nivel național. Pe unul dintre ei l-am cunoscut chiar foarte bine din postura de elevă. Nu-i voi da numele și nici nu-i contest meritele pe care alții i le-au recunoscut. Experiența mea a fost alta.

Și, dacă tot vorbim despre ce rămâne peste ani, îmi permit un singur joc de cuvinte apropo de anumiți profesori de la Hasdeu: Istoria oficială a educației buzoiene poate că a reținut alte nume. Istoria mea de elevă a reținut-o pe Anca Florea.

Nu știu ce va urma pentru Anca Florea. Dar profesoara ar trebui să știe ceva: Nu e singură. Ne are și pe noi, foștii ei elevi. Iar dacă o profesoară ajunge să aibă foști elevi care, după 20 de ani, simt nevoia să se ridice din bancă și să vorbească pentru ea, poate că n-a făcut chiar atât de rău lucrurile.

Anca Florea, îți mulțumim!

Anca Florea, scrisoare către ministrul Educației

Profesoara Anca Florea, care până de curând a ocupat funcția de director adjunct al Colegiului Național B.P. Hasdeu din Buzău, i-a adresat o scrisoare deschisă ministrului Educației, în care vorbește despre modul în care Inspectoratul Școlar Județean Buzău ar fi gestionat, în ultimii trei ani, relația cu prestigiosul colegiu.

Anca Florea a spus că inspectorul școlar general, Daniela Palcău, ar fi avut în repetate rânduri o atitudine pe care o califică drept „neprincipială și chiar ilegală”. Fosta directoare adjunctă anunță că va transmite Ministerului Educației documente oficiale despre care spune că îi susțin acuzațiile.

Iată scrisoarea Ancăi Florea:

Domnule Ministru al Educației și Cercetării,



„În urmă cu trei luni lansam pe pagina mea de Facebook, din poziția de director adjunct al Colegiului Național „B. P. HASDEU” din Buzău, ceea ce numeam atunci „O posibilă scrisoare deschisă…” care vă era adresată. Cu siguranță mesajul nu a ajuns la Dumneavoastră, dat fiind faptul că nimic din ceea ce însemna a fi un apel la a ne sprijini instituțional în relația cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău nu a avut ecou. Trebuie să recunosc faptul că am crezut în ideea că niciodată nu este prea târziu pentru ca un Inspector Școlar General să-și înțeleagă menirea în raport cu o școală, să-și reamintească faptul că trebuie să fie garantul respectării legii și, mai presus de orice, că nu îi este permis să priveze elevii de o educație de calitate.



Astăzi, vă adresez această scrisoare deschisă din calitatea de profesor al aceluiași liceu, asumând în nume strict personal fiecare dintre afirmațiile pe care le voi face. Vorbesc, Domnule ministru, despre o școală a cărei performanță s-a scris în timp și care reușește să se reconfirme an de an, grație resursei umane pe care o are: elevi, profesori și părinți. Probabil că este o școală, ca multe altele de altfel, care a înțeles că nu ierarhiile sunt cele mai importante, că podiumurile înseamnă profesionalism, dăruire și chiar sacrificiu, că menirea ei este aceea de a vedea în fiecare tânăr potențialul său uman.



Domnule ministru, în ultimii aproape trei ani, Colegiul Național „B. P. HASDEU” s-a confruntat cu o problemă majoră care, din nefericire, este și astăzi actuală: atitudinea neprincipială și chiar ilegală pe care Inspectorul Școlar General Daniela Palcău a manifestat-o în nenumărate rânduri. Vă supun atenției câteva aspecte pe care le consider foarte grave, întrucât au adus atingere principiului calității și al echității în educație.



Liceul în care lucrez a fost martorul unor etape de mobilitate a personalului didactic în care respectarea legii de către I. Ș. J. Buzău a fost arbitrară. Este ușor de înțeles în acest context de ce în nenumărate cazuri am fost în situația de a face demersuri birocratice și cronofage pentru a păstra standarde de calitate în ceea ce privește prestația la clasă a unor cadre didactice. Mărturie sunt și demersurile ample pe care le-am întreprins alături de departamentul juridic al sindicatului de a ne fi aprobate „Condiții specifice” pentru mișcarea personalului didactic, prin care școala să poată păstra ceva din ceea ce numim pregătire academică și prestație riguroasă a cadrului didactic.



În luna decembrie 2025, Inspectorul Școlar General Daniela Palcău a solicitat și C. N. „B. P. HASDEU”, ignorând decizia Consiliului de administrație referitoare la fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027, renunțarea la o clasă a IX-a din cele zece propuse. Considerând abuzivă această solicitare și aducând argumente care au fost consemnate în procesul-verbal al ședinței, am propus în cadrul Consiliului profesoral ca membrii Consiliului de administrație să redacteze un memoriu pe care să-l înainteze I. Ș. J. Buzău.



Domnule ministru, acestea sunt numai câteva dintre demersurile prin care Inspectorul Școlar General Daniela Palcău a demonstrat neprofesionalism în ceea ce privește calitatea managementului pe care îl realizează în instituția pe care o conduce. Fiind doar o scrisoare deschisă, nu voi prezenta și alte aspecte, dar ele vor face conținutul unei adrese oficiale, însoțită de documente, pe care o voi înainta Ministerului Educației și Cercetării.



Vă rog să analizați această scrisoare deschisă în contextul în care sistemul de educație traversează cea mai grea perioadă a ultimilor ani, nu numai ca urmare a subfinanțării, ci și din cauza managementului practicat de inspectoratele școlare, puternic viciat de interese de grup meschine. Experiența managerială a ultimilor ani mi-a demonstrat că asociația de părinți a unei școli poate face posibilă participarea unor echipe de robotică la competiții internaționale pentru care nu există alocări bugetare; că o școală poate beneficia de sprijinul consiliului județean pentru a oferi burse acelorași tineri care urcă pe podiumuri internaționale, chiar dacă ministerul i-a uitat; că într-o școală voluntariatul social este făcut din inimă, și nu mimat, cu atât mai mult cu cât uneori societatea uită de cei al căror destin pare a nu mai avea o șansă.



Închei, Domnule ministru, cu o constatare tristă: în absența unei intervenții corective, există riscul ca însuși corpul profesoral să se polarizeze în funcție de coeficientul de reziliență, în funcție de gradul de obediență sau în funcție de interese care au mai mult sau mai puțin legătură cu ideea de educație.



Cu respect,



Prof. dr. Anca Florea, Colegiul Național „B. P. HASDEU” Buzău”.

În paralel, a apărut un memoriu semnat de aproximativ 40 de profesori de la Hasdeu, care au reclamat tensiuni în colectiv și au cerut ca Anca Florea să nu mai ocupe funcția de director adjunct. De ce? Ei spun că ar fi apărut tensiuni în colectiv, dificultăți de comunicare și colaborare, dar și nemulțumiri legate de stilul managerial și de unele decizii luate de profesoară.

UPDATE: În locul Danielei Palcău, Guvernul Bolojan a numit ca șefă la ISJ Buzău pe Gina Manea secondată de Felicia Boșcodeală.