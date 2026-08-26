Cum își justifică Monica Anisie deciziile luate ca ministru al Educației: „A fost o perioadă foarte grea pentru România”

Senatoarea Monica Anisie, fostă ministră a Educației. Sursa foto: Agerpres

Monica Anisie, fost ministru al Educației, a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre deciziile pe care a trebuit să le ia rapid în perioada pandemiei, dar și despre criza actuală din învățământ, în contextul controverselor privind noua lege a salarizării.

Monica Anisie a vorbit, la DCNews, despre perioada în care a fost ministra Educației, atunci când a trebuit să ia decizii rapide pentru sistemul de învățământ, în plină pandemie de COVID-19.

„Eu am fost ministrul Educației într-o perioadă foarte grea pentru România, în perioada pandemiei. Am avut în acele momente situații de criză. Și trebuia să iau decizii. Am luat acele decizii crezând că fac cel mai bine pentru a-i proteja pe elevi, pe profesori și pe părinți”, a spus prof. Monica Anisie, la emisiunea „DC Edu” de la DCNews, în dialog cu prof. Sorin Ivan.

Examenele naționale, organizate în plină pandemie

Senatoarea a vorbit și despre decizia de a continua anul școlar în plină pandemie, în contextul în care existau voci care susțineau că acesta ar trebui înghețat, precum și despre organizarea examenelor naționale.

„În acea perioadă, educația nu s-a oprit, așa cum și-au dorit unii, de altfel... Au fost momente în care se vorbea despre înghețarea anului școlar. Nu am dorit lucrul acesta, pentru că educația trebuia să continue. Nu le puteam lua copiilor un an din viață. Acesta este adevărul. Cum, de altfel, nici profesorilor nu puteam să le iau un an vechime din viața lor de profesori.

Am continuat, a fost o etapă, după care am organizat și examene naționale. Am luat acea decizie. Da, am fost criticată, mi s-a spus că o să moară copiii la examen, că nu știu ce se va întâmpla... Nu s-a întâmplat, am trecut cu bine și peste acea etapă”, a mai precizat fosta ministră a Educației.

Monica Anisie: Suntem într-o criză și trebuie să luăm decizii rapide

În contextul actualelor tensiuni din educație, generate de măsurile prevăzute în proiectul legii salarizării, Monica Anisie susține că este nevoie de decizii rapide și concrete pentru depășirea crizei. Aceasta a spus că actualul sistem „nu mai funcționează”, fiind nevoie chiar și de „măsuri dure”, dar necesare pentru repornirea educației.

„Cred că este momentul să considerăm că în această perioadă suntem într-o criză și trebuie să luăm decizii rapide și bune pentru sistemul de educație.

Altfel, dacă iarăși ne apucăm să facem dezbateri, să scriem strategii, iarăși o să treacă un an, poate că vor trece chiar doi, trei, iar sistemul de educație va rămâne în același stadiu. Nu mai putem să rămânem în acest stadiu cu educația. În alte state, educația este pe primul plan! S-au luat măsuri, poate chiar dure în unele state, dar necesare pentru a reporni acest sistem și de a face lucrurile așa cum trebuie - și să funcționeze, pentru că nu mai funcționează!”, a spus Monica Anisie, în exclusivitate pentru DCNews.

Monica Anisie, fost ministru al Educației și Cercetării din noiembrie 2019 până în decembrie 2020, a spus, la DCNews, că nu va vota legea salarizării în actuala formă. Senatoarea a declarat că „nu s-ar mai putea duce în cancelarie, să-și privească în ochi colegii” dacă ar vota legea, în contextul în care alte categorii de angajați ai statului, precum parlamentarii, ar urma să primească indemnizații mai mari.