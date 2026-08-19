Admitere cu concurs la liceu, din 2027. Ministrul Mihai Dimian, apel către parlamentari după mesajul „Salvați Copiii România“

Mihai Dimian

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, precizează că organizarea concursului de admitere pentru o parte dintre locurile de la liceu nu este o decizie luată recent de Minister, ci o prevedere introdusă în Legea învățământului preuniversitar în 2023. Dimian susține că termenul de aplicare ar putea fi prorogat printr-o inițiativă legislativă a Parlamentului.

Într-o postare publicată pe pagina sa personală de Facebook, Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației a precizat că modificările pentru concursul de admitere la liceu prevăzut pentru anul 2027 nu este o propunere de Ministerului Educației.

„Parlamentul a votat în 2023, prin Legea învățământului preuniversitar, că unitățile de învățământ liceal pot organiza, începând cu admiterea din 2027, concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri atribuite. Concluzie: Nu Ministerul a propus săptămâna trecută introducerea acestui concurs. Prevederea există în lege din 2023, cu aplicare din 2027, iar Ministerul are obligația să pună în aplicare legea în vigoare“, precizează ministrul interimar.

De asemenea, Dimian spune că „nici organizarea concursului la nivelul liceului nu este o decizie luată acum de Minister“.

Aceeași lege stabilește o diferență clară între Evaluarea Națională și concursul de admitere.

Evaluarea Națională este organizată conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației. În schimb, în cazul concursului de admitere, legea prevede: „Organizarea concursului și criteriile de admitere se stabilesc prin hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ.”

Concluzie: Nu Ministerul a decis săptămâna trecută ca organizarea concursului din 2027 să fie stabilită de unitatea de învățământ. Parlamentul a stabilit acest lucru prin lege, în urmă cu trei ani.

Din acest motiv proiectul de ordin conține detalii privind organizarea Evaluării Naționale – inclusiv aspecte precum supravegherea video și anonimizarea lucrărilor –, deoarece acestea intră, potrivit legii, în atribuțiile Ministerului. În schimb, detaliile privind organizarea concursului de admitere sunt stabilite, în limitele legii, de unitatea de învățământ care decide să utilizeze această posibilitate.

Dar, rolul dezbaterii publice a unui proiect de ordin este tocmai acela de a îmbunătăți proiectul. Toate propunerile formulate oficial în cadrul procesului de consultare vor fi analizate, iar cele care sunt compatibile cu prevederile legii vor fi evaluate inclusiv din perspectiva integrării lor în forma finală a proiectului“, punctează Dimian.

Sursa foto: Agerpres

Mihai Dimian: S-ar putea proroga termenul de aplicare

De asemenea, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, adaugă faptul că „educația nu trebuie să devină un tărâm al războiului politic“ și le cere parlamentarilor să inițieze un proiect de lege care să modifice legislația în vigoare. El precizează că a discutat cu mai mulți parlamentari și se poate constitui o majoritate în acest sens.

„Ministerul are și obligații stabilite explicit prin aceeași lege în legătură cu acest concurs.

Legea din 2023 atribuie Ministerului responsabilități privind elaborarea subiectelor pentru concursul de admitere și stabilirea datei desfășurării acestuia, în corelare cu calendarul Evaluării Naționale. Aceste elemente trebuie stabilite în timp util pentru anul școlar 2026–2027.

În concluzie, educația nu trebuie sa fie tărâmul războiului politic! Apelez la înțelepciunea parlamentarilor să continuăm buna colaborare avută până acum în cadrul celor 5 luni de mandat și să nu mai fie lansate îndemnuri către Ministerul Educatiei si Cercetarii la nerespectarea legii, ci să initieze un proiect de lege prin care să decidă, în urma unor dezbateri, dacă păstrează, amână, revizuiesc, sau elimină aceste prevederi referitoare la concursul de admitere.

Personal, nu mă consider un susținător al concursului separat de admitere în liceu. Nu pot spune nici că sunt împotrivă pentru că există și anumite argumente rezonabile în această privință. Însă, ca ministru, părerile mele personale contează mai puțin în fața unor prevederi legale. De asemenea, începând cu 5 mai, Ministerul nu mai poate iniția proiecte de lege și nici ordonanțe de urgență. Însă a oferit și oferă tuturor parlamentarilor suportul necesar pentru inițiative legislative privind educația și cercetarea.

Am discutat în această săptămână cu mai mulți parlamentari, de la diverse partide parlamentare, și cred că se poate constitui o majoritate parlamentară în jurul inițiativei de prorogare a termenului de aplicare a acestei prevederi legale, timp în care se poate stabili, cu răbdare și prin dialog constructiv, calea de urmat. Mulțumesc, în special, doamnei deputat Raluca Turcan care s-a oferit să inițieze acest demers parlamentar“, conchide Mihai Dimian.

Salvați Copiii: Examenele proprii de admitere la liceu pot accentua inechitățile din educație

Salvați Copiii România a cerut revizuirea examenelor proprii organizate de licee,. Organizația a avertizat că cestea pot accentua inechitățile din educație și avantajele elevilor care își permit meditații. Datele organizației arată că 43% dintre copiii cu vârste între 10 și 17 ani fac meditații, procentul ajungând la 57% în gimnaziu.

„Organizația Salvați Copiii România solicită revizuirea posibilității unităților de învățământ liceal de a organiza examene proprii de admitere la liceu, considerând că favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. O consultare realizată recent de Organizația Salvați Copiii în rândul elevilor cu vârsta între 10 și 17 ani arată că aproape jumătate dintre respondenți (43%) fac meditații, iar cea mai mare incidență a fenomenului se înregistrează în rândul celor cu vârsta gimnaziului (57% vs 35% în cazul liceenilor).

Dintre copiii ce spun că merg la meditații, mai mult de jumătate (55%) urmează meditații la cel puțin două materii. Odată cu adăugarea unor forme și discipline suplimentare de examinare, ne putem aștepta ca incidența și costul meditațiilor să crească, iar echitatea admiterii în învățământul liceal să aibă și mai mult de suferit.

Organizația amintește că OCDE a recomandat ca orientarea/direcționarea elevilor la trecerea spre învățământul secundar superior să țină seama de mai multe dovezi privind aptitudinile și interesele, nominalizând expres notele din clasele a VII-a și a VIII-a“, a transmis Salvați Copiii România.