Noul an școlar aduce o schimbare majoră la liceu. Prof. Bogdan Cristescu: “E o reformă curriculară după mai mult de 20 de ani“

An școlar 2026-2027. Sursa foto: Agerpres

Prof. Bogdan Cristescu, director general al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a evidențiat că noul an școlar vine cu o schimbare curriculară mult așteptată la liceu.

Noile programe de la liceu sunt însoțite și de ghiduri pentru profesori, inclusiv referințe la Inteligența Artificială. Elevii care au intrat acum în clasa a IX-a sunt prima generaţie care va începe liceul pe baza noilor programe şcolare, a anunțat și ministrul Educației.

Reforma are ca scop pregătirea elevilor pentru studiile universitare și piața muncii, punându-se accentul pe competențe, aplicarea cunoștințelor, tehnologie, nu doar pe memorarea materiei, a subliniat prof. Bogdan Cristescu, în emisiunea DC Edu, moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, de la DC News TV.

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“Cred că, așa cum este normal în orice schimbare, consider că orice noutate este o provocare. Noul an școlar începe, cel puțin la nivel liceal, cu implementarea noilor programe școlare, care sunt îndelung așteptate, zic eu. Avem această schimbare curriculară majoră după mai mult de 20 de ani, ceea ce este foarte important. Programele sunt publicate din decembrie.

Există prin proiectul RECRED o zonă de formare, ghiduri, de abilitare curiculară, care este foarte, foarte importantă și care debutează în perioada următoare prin faza 1 de formare. Pentru noi este foarte important să ne asigurăm că lucrurile încep bine“, a declarat prof. Bogdan Cristescu.

Prof. Bogdan Cristescu: “Sunt programe de foarte, foarte bună calitate“

“Din punctul meu de vedere, aceste programe, la foarte multe discipline, sunt de foarte bună calitate, care continuă ce se întâmplă în gimnaziu, cu provocări, cu trimiteri către Inteligența Artificială. Vor permite, inclusiv în zonele de specializare, cât ne permit noile planuri cadru, să avem niște absolvenți de liceu de foarte, foarte bună calitate și bine pregătiți pentru ceea ce va urma, fie un parcurs academic, fie în piața muncii“, a mai spus prof. Bogdan Cristescu, în cadrul emisiunii DC Edu de la DC News și DC News TV.

Cursurile anului şcolar au început pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri.