Laude-Reut a deschis anul școlar 2026-2027 și a marcat trei decenii de excelență

MEDSPATH – Clubul de Medicină dedicat elevilor de liceu al Complexului Educațional Laude-Reut intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu debutul celui de-al treilea an de activitate

Laude-Reut a deschis anul școlar 2026-2027, într-un an aniversar dedicat celor 30 de ani de excelență și performanță.

Complexul Educațional Laude-Reut a deschis anul școlar 2026-2027 pentru liceu luni, 7 septembrie 2026, în Piața Leul Ierusalimului, Str. Cluceru Udricani nr. 12.

Deschiderea noului an școlar are, în 2026, o semnificație aparte: Laude-Reut marchează 30 de ani de excelență, trei decenii dedicate performanței academice, educației bazate pe valori și formării unor generații de tineri responsabili, implicați și pregătiți pentru viitor.

Evenimentul a reunit elevi, părinți, absolvenți, profesori, diplomați, parteneri ai școlii și invitați de onoare, într-un moment care a adus împreună generațiile Laude-Reut și a deschis un nou capitol al acestei povești educaționale.

Un nou început pentru elevii Laude-Reut

Tot astăzi, începând cu ora 8:30, a sunat clopoțelul și pentru elevii de la grădiniță, ciclul primar și gimnazial, la sediul Complexului din Bd. Mircea Vodă nr. 20-22.

Cei mai mici elevi Laude-Reut și familiile lor au împărtășit emoția primului clopoțel și bucuria unui nou început.

30 de ani de excelență. Performanță confirmată generație după generație

Pentru al 17-lea an consecutiv, Liceul Laude-Reut înregistrează o promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat. În sesiunea 2026, absolvenții au obținut o medie generală de 9,19 și 14 note de 10 la probele scrise.

Rezultatele plasează Liceul Laude-Reut pe locul 1 între liceele private din România, pe locul 7 în clasamentul liceelor din București și pe locul 23 la nivel național.

De-a lungul celor trei decenii, Laude-Reut a dezvoltat un model educațional interdisciplinar, în care programa națională este completată de programe și experiențe de învățare menite să le ofere elevilor competențele necesare unei lumi în permanentă schimbare.

La nivel liceal, curriculumul Laude-Reut include direcții precum Diplomație și Relații Internaționale, Business și Educație Antreprenorială, Media și Comunicare, Marketing, Gândire Critică, alături de proiecte interdisciplinare, dezbateri, public speaking și experiențe educaționale realizate împreună cu specialiști și instituții de prestigiu.

O comunitate educațională multiculturală și inovatoare

Astăzi, Complexul Educațional Laude-Reut reunește aproximativ 600 de elevi, de la grădiniță până la liceu, într-un mediu educațional multicultural, deschis și inovator.

La începutul unui an aniversar, rezultatele promoției 2026 devin și o expresie a celor 30 de ani de construcție educațională Laude-Reut.

Noul an școlar 2026-2027 marchează astfel începutul unui nou capitol din povestea Laude-Reut, în anul în care Complexul Educațional sărbătorește 30 de ani de excelență.

MEDSPATH - Clubul de Medicină intră într-o nouă etapă de dezvoltare

Clubul de Medicină MEDSPATH - dedicat elevilor de liceu ai Complexului Educațional Laude-Reut - intră într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu debutul celui de-al treilea an de activitate.

Clubul de Medicină MEDSPATH a luat naștere la inițiativa elevului Laude-Reut Sasha Badiu, astăzi elev în clasa a XI-a și președinte al Clubului MEDSPATH. Dezvoltat de Complexul Educațional Laude-Reut în parteneriat strategic cu Spitalul Universitar de Urgență București, proiectul beneficiază, încă de la lansare, de coordonarea directă și de sprijinul constant al Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgență București și decan al Facultății de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”.

Încă de la lansarea proiectului, Sasha Badiu a fost motorul acestui proiect, a coordonat activitatea clubului și organizarea fiecărei sesiuni. În cei doi ani de activitate MEDSPATH, sute de elevi din București și din numeroase orașe ale țării au avut oportunitatea de a descoperi profesia medicală prin întâlniri cu medici de prestigiu, activități practice, vizite în spitale și contact direct cu mediul universitar și medical.

În doar doi ani, proiectul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. De la un grup restrâns de elevi pasionați de medicină, MEDSPATH a devenit o comunitate de sute de liceeni din București și din întreaga țară, atrași de oportunitatea unică de a înțelege, din interior, exigențele, responsabilitatea și frumusețea profesiei medicale.

În anul școlar 2026-2027, Clubul de Medicină MEDSPATH deschide cel de-al treilea an de activitate și intră într-o nouă etapă de dezvoltare, completând componenta de orientare vocațională cu un program de pregătire academică destinat elevilor care își doresc să urmeze Facultatea de Medicină.

Pregătire pentru admiterea la Facultatea de Medicină

Începând din această toamnă, elevii înscriși în Clubul MEDSPATH beneficiază, în mod gratuit, de un program de pregătire pentru admiterea la Facultatea de Medicină, desfășurat săptămânal, la disciplinele Biologie și Chimie.

Cursurile sunt susținute de profesori de specialitate în cadrul Complexului Educațional Laude-Reut și se desfășoară în grupe comune cu elevii de la specializarea Științe ale Naturii, care se pregătesc pentru admiterea la Facultatea de Medicină.

Programul este disponibil atât în format fizic, cât și online.

Prin noua componentă educațională, Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București își propun să contribuie la formarea unei noi generații de tineri care aleg medicina în cunoștință de cauză, înțelegând încă din liceu responsabilitatea și vocația pe care această profesie le presupune.

Prof. Univ. Dr. Cătălin Cîrstoiu a reafirmat angajamentul Spitalului Universitar de Urgență București de a susține dezvoltarea acestui proiect și de a contribui la pregătirea viitoarelor generații de medici, prin apropierea elevilor de realitatea profesiei medicale și de exigențele formării universitare.

La rândul său, Tova Ben-Nun Cherbis, președinta și fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut, a subliniat: „Ne dorim să le oferim tinerilor care aleg drumul către medicină toate resursele necesare pentru a reuși: profesori de excepție, acces la experiențe practice și un program intensiv de pregătire, care să le consolideze cunoștințele, încrederea și vocația. Credem cu tărie că excelența în medicină începe cu excelența în pregătire”.

Sasha Badiu, inițiatorul și președintele Clubului MEDSPATH, a subliniat valoarea experiențelor practice pe care programul le oferă elevilor și impactul pe care acestea îl au în alegerea unei cariere în medicină: „Clubul le oferă acces la experiențe pe care puțini liceeni le pot avea: vizite în camere de gardă și secții de specialitate, demonstrații practice, ateliere de sutură și întâlniri cu medici care le împărtășesc din experiența lor. Faptul că, de la un an la altul, tot mai mulți elevi aleg să facă parte din MEDSPATH ne confirmă că experiențele autentice și contactul direct cu lumea medicală reprezintă cea mai bună modalitate de a-i pregăti pentru drumul către Facultatea de Medicină”.

Clubul MEDSPATH își continuă activitatea sub coordonarea elevului Laude-Reut Sasha Badiu, inițiatorul și președintele Clubului MEDSPATH, alături de prof. Diana Stăncuț, profesor de chimie și coordonator al programului din partea Complexului Educațional Laude-Reut.

Înscrierile pentru noua ediție a Clubului MEDSPATH se realizează prin transmiterea unei scrisori de intenție la adresa medspath@laude-reut.ro. Având în vedere numărul limitat de locuri, selecția participanților se face pe baza scrisorii de intenție și a unui scurt interviu cu coordonatorii clubului.