Decizie istorică în educație: Teatrul intră obligatoriu la clasă! Prof. univ. dr. Liviu Lucaci spune și cine sunt „fugarii de acasă” care ajung la UNATC / video

Prof.Univ.dr. Liviu Lucaci, rectorul UNATC. Sursa: Agerpres

Rectorul UNATC, prof. univ. dr. Liviu Lucaci, anunță introducerea educației teatrale în trunchiul comun la clasa a X-a din 2028. Află de ce admiterea la Teatru și Film se organizează toamna și care sunt secretele concurenței de zece pe loc.

O transformare curriculară de anvergură va redesena învățământul liceal din România începând cu anul 2028: ora de educație teatrală devine disciplină obligatorie la clasa a X-a pentru toate profilurile. Rectorul UNATC, prof. univ. dr. Liviu Lucaci, dezvăluie la DC Edu, emisiune moderată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, culisele acestei victorii, explică de ce admiterea la teatru și film rămâne ancorată în sesiunea de toamnă și descrie fenomenul tinerilor „fugari de acasă” care își urmează vocația artistică în pofida reticenței părinților.

„Am reușit, universitatea noastră alături de colegii noștri din Consorțiul Universitar Arte și de colegii de la celelalte universități, am reușit să introducem în curricula de anul trecut, pentru prima dată în istoria României, la toate profilurile, la toate liceele, ora de teatru. Deci din 2028, la clasa a XI-a, educația teatrală va fi obligatorie pentru toți tinerii din această țară, în toate liceele din România, toate profilurile! Este un pas istoric. Nu va mai exista tânăr în țara asta care să nu audă de teatru”, spune prof. univ. dr. Liviu Lucaci.

Această decizie deschide totodată o nouă piață profesională pentru viitorii absolvenți.

„Odată cu introducerea orei de educație teatrală vor apărea profesorii de teatru. Gândiți-vă că e vorba de mulți oameni”, adaugă prof. univ. dr. Liviu Lucaci. „Și asta va da și un impuls tinerilor, le va deschide, va trage cortina spre universul fabulos al teatrului”, a completat prof. univ. dr. Sorin Ivan.

Admiterea 2026 la UNATC. De la "Odiseea" la Odiseea. Prof.univ.dr. Liviu Lucaci, la DC Edu

De ce se dă admiterea în toamnă? Strategia candidaților „fugari de acasă”

Spre deosebire de majoritatea universităților care finalizează selecția în luna iulie, UNATC își menține tradiția examenelor în luna septembrie.

„Noi de mult, de decenii, dăm admiterea în toamnă, nu o dăm în vară. A fost o alegere a noastră. Știți ce se întâmplă? Ei vorbesc cu părinții, îi liniștesc că intră la o universitate, intră la universitate și după aceea dau la noi. Iar cei care intră la noi își anunță sau nu imediat părinții că nu se mai duc dincolo”, explică rectorul UNATC.

„Și spun: «Tată, ți-am demonstrat că pot să intru la ASE sau la Politehnică, pasiunea mea este regia sau actoria!»”, adaugă moderatorul DC Edu.

„Asta e varianta frumoasă. Varianta mai complicată pentru familie este că părinții cred că sunt în continuare la prima facultate și află peste vreo doi-trei ani: «Dar tu nu te mai duci acolo?» / «Păi nu m-am dus niciodată!». O parte din cei «fugari de acasă», care îndrăznesc să-și croiască un drum, ajung la noi”, completează prof. univ. dr. Liviu Lucaci.

Cifrele concurenței și absorbția pe piața muncii

Rectorul demontează ideea că absolvenții de actorie rămân fără perspective profesionale și prezintă date concrete dintr-un studiu instituțional.

„La arta actorului am avut, dacă țin cifrele de acum doi ani, 10 pe loc. Deci, aș zice că e concurență! Au apărut foarte multe meserii conexe. Noi am făcut un studiu: la 12 ani de la terminarea facultății, 50% din absolvenții de la arta actorului sunt actori activi angajați care lucrează în teatre și în filme, iar ceilalți 50% lucrează în industrii creative, la scriere de scenarii, la producție efectivă, la promovare de materiale. Piața asta a crescut enorm și e nevoie de mulți oameni creativi. Au apărut meserii conexe”, subliniază prof. univ. dr. Liviu Lucaci.

Datorită noilor reglementări din Legea Învățământului Superior din 2023, universitatea a demarat și dezvoltarea învățământului dual.

„Am început învățământul dual, o perspectivă apărută odată cu noua lege a învățământului superior din 2023. Îl dezvoltăm cu diverse instituții. Ce înseamnă învățământul dual? Conexiunea directă cu piața muncii, cu un operator de vârf din domeniu - teatru sau cinema - și crearea curriculei împreună cu el, astfel încât absolvenții noștri să fie direct conectați cu ceea ce se întâmplă azi. Nu suntem doar la primire, ci încercăm să dăm și noi direcția!”, susține rectorul UNATC.

O universitate-uzină culturală: 69 de producții teatrale, 200 de filme și 73.000 de spectatori

UNATC funcționează în regim de veritabilă instituție de spectacol public. În fiecare stagiune, lucrările de licență, masterat și cercetare doctorală sunt deschise publicului larg și au cifre de audiență comparabile cu cele ale marilor teatre naționale.

„Noi avem două facultăți: Teatru și Film. Anul trecut, abia încheiat, am avut 69 de producții teatrale, ceea ce înseamnă peste 300 de reprezentații! Și la teatru și film, într-un singur an de zile, în jur de 73.000 de oameni au participat ca spectatori la evenimentele noastre. La film producem în jur de 200 de scurtmetraje anual”, punctează prof. univ. dr. Liviu Lucaci.

În plus, rata de retenție a studenților este aproape totală, fenomen rar în mediul universitar.

„La UNATC avem un abandon școlar extrem de mic, aproape inexistent, pentru că oamenii noștri vin și studiază din pasiune pură. Ei stau în facultate și noaptea dacă pot, unde să plece? Nu abandonează. E greu să faci universitatea noastră, nu neapărat din cauza exigenței profesorilor, ci pentru că ești înconjurat de colegi atât de pasionați încât te compari mereu cu ei: «Uite ce reușește colegul meu, nu pot fi mai prejos!». Și atunci nu dormi nopțile din dorința de a crea”, conchide rectorul UNATC.