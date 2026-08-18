Cine sunt oamenii întorși de la pensie la Rovinari, pentru repornirea Grupului 4. ”Au intrat direct în ture”

Termocentrala Rovinari din cadrul Complexului Oltenia. Foto: Facebook Jan Popescu

Pentru repornirea Grupului 4 de la Rovinari, trei "tablotari" aflați la pensie au fost rugați să revină la lucru. Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, a oferit mai multe detalii despre această decizie, în cadrul unui interviu acordat DC NEWS.

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă a fost oprită controlat în data de 13 august, pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării, iar autoritățile au trebuit să găsească alte surse de energie pentru a acoperi măcar o parte din deficitul lăsat, în contextul în care importurile ne costă foarte scump. Printre soluțiile identificate a fost și punerea în funcțiune a Grupului 4 de la Rovinari. Deși pornirea acestuia putea fi făcută imediat din punct de vedere tehnic, a apărut problema lipsei de personal. Nu existau oameni calificați care să supravegheze acest grup. Așa a fost luată decizia ca trei specialiști să fie chemați înapoi de la pensie pentru repornirea Grupului 4.

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, a venit cu mai multe detalii despre această decizie, precizând pentru DC NEWS că cei trei foști angajați au fost inițial încadrați pentru o perioadă de 30 de zile. Ulterior se va decide dacă este necesar ca aceștia să rămână la muncă pentru o perioadă mai lungă de timp. Totul depinde de cât de mult timp va fi solicitată funcționarea Grupului 4. În acest moment, potrivit lui Jan Popescu, nu mai există probleme de personal la Rovinari.

"80% din personalul Sucursalei Rovinari lucrează în grafic de tură. Ei au intrat în ture. Li s-a făcut doar instructajul de protecție a muncii pentru că pregătirea lor le-a permis să intre direct în programul de lucru. Au lucrat aici, știu despre ce este vorba, aceiași colegi pe care i-au lăsat i-au găsit", a mai spus Jan Popescu.

Ce trei specialiști sunt "tablotari". Jan Popescu: Profesia necesită o "pregătire temeinică"

Cei trei sunt "tablotari", adică oameni care, din camera de comandă, supraveghează şi controlează, de la tabloul de comandă, funcţionarea grupului energetic. Potrivit lui Jan Popescu, profesia necesită o "pregătire temeinică" și tocmai pentru că nu existau oameni calificați în acest sens a fost necesară chemarea celor trei specialiști. Se pare că în ultimii ani mai mulți angajați au încercat să se pregătească pentru această meserie, dar nu au reușit să facă față.

"Meseria de operator cameră de comandă, fie turbină, fie cazan, acel tablotar, cum îi spunem noi, necesită o pregătire mai temeinică. Ca să ajungi operator de cameră de comandă, fie turbine, fie cazan, trebuie să treacă mult timp, trebuie să arzi câteva etape pe alte locuri mai jos profesional, intri într-un program de pregătire, stai și pe acolo 2-3 ani. Foarte mulți colegi au încercat să intre în camera de comandă pentru că e un loc de muncă curat, cu o salarizare mai bună față de media salariilor în complex, dar totuși nu au dat randament și au coborât înapoi pe locuri de muncă pe care le-au avut. Foarte buni pe locurile lor de muncă, dar în camera de comandă nu au reușit", a mai Jan Popescu.

VEZI ȘI: Aberația din sistemul energetic românesc, după pornirea Grupului 4 de la Rovinari. Jan Popescu: Totul se învârte în jurul consumului

Propunerea lui Jan Popescu pentru a evita situația în care termocentrala de la Rovinari rămâne fără specialiști

Acum sunt căutate soluții pentru viitor, astfel ca în cazul în care la un moment dat va fi din nou necesară funcționarea simultană a celor trei grupuri de la Rovinari, să existe specialiști calificați.

"Eu chiar ieri am purtat o discuție cu președintele directoratului, cu președintele Consiliului de Supraveghere, și am venit cu propunerea ca 3-4 colegi, încadrați pe perioadă determinată, care au fost în pregătire acolo în camera de comandă, dar n-au apucat să-și termine programul de pregătire, să fie angajați, tot pe perioadă determinată, că nu poate să-i angajeze altfel, cu un program de pregătire și testări lunare. S-ar putea ca într-un an sau doi, cu pregătirea necesară, să nu mai ajungem în situația în care nu avem specialiști dacă va fi din nou necesară funcționarea cu trei grupuri simultan", a mai spus Jan Popescu.