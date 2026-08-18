Aberația din sistemul energetic românesc, după pornirea Grupului 4 de la Rovinari. Jan Popescu: Totul se învârte în jurul consumului

Termocentrala Rovinari din cadrul Complexului Oltenia. Sursa foto: Agerpres

România se bazează din nou pe cărbune după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă. Totuși, Grupul 4 de la Rovinari, conectat luni la sistem, nu funcționează la capacitate maximă, ne-a spus Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia. Asta pentru că producția nu este stabilită de conducerea centralei, ci este modificată permanent în funcție de comenzile venite de la Dispeceratul Energetic Național, energia regenerabilă având prioritate.

Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune Rovinari este conectat de luni, 17 august, la Sistemul Energetic Național. Astfel, în sistem sunt introduși cei aproximativ 300 de megawaţi produși în plus la Rovinari pentru a acoperi o parte din deficitul lăsat de oprirea controlată a reactorului 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă.

Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia, a venit cu detalii despre cum funcționează acum lucrurile la Sucursala Electrocentralei Rovinari, precizând că în total, cu toate cele trei grupuri care funcționează acum simultan, în sistem ajung aproximativ 660 de megawați, urmând ca la anumite ore, la solicitarea Dispeceratului Energetic Național, capacitatea să fie crescută.

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"Sucursala Electrocentralei Rovinari are trei grupuri operaționale. Până acum am funcționat fie cu unu, fie cu două grupuri, 4-5, 4-6, 5-6, după cum a mai fost de lucru la ele. Acum a fost nevoie să lucrăm cu toate grupurile simultan, de luni, în jurul orei 14:40 am intrat în sistem și cu cel de-al treilea grup. S-a nimerit acum să fie grupul patru, putea să fie cinci, putea să fie șase. Injectăm astăzi în sistem, la ora când vorbim, cu toate cele trei grupuri, undeva la 660 de megawați, urmând ca în jurul orei 18:00, deja Dispeceratul Energetic Național a dat comandă, toate cele trei grupuri vor crește puterea cu 20 de megawați cel puțin", ne-a spus Jan Popescu, liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Grupul 4 de la Rovinari nu funcționează la capacitate maximă

El a precizat că decizia privind cantitatea de energie injectată în sistem de cele trei grupuri de la Rovinari se ia în funcție de solicitările venite de la Dispeceratul Energetic Național și depinde de consum. Potrivit lui Jan Popescu, funcționarea simultană a celor trei grupuri va fi menținută cel mai probabil până vineri.

"Noi suntem la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, indiferent de cât am vrea noi să producem. Cel mai bun randament l-ar da undeva la 260-270, ca o mașină. Cel mai bun randament tehnic al grupului este acesta. Din păcate, suntem coborâți și sub această limită tehnică, dacă îi putem spune așa, ca o mașină, când mergi cu ea subturat. Dispeceratul Energetic Național ne coboară, ne ridică. Dacă el spune că pentru ora 18:00 trebuie să creștem puterea, noi o creștem. Deci aici suntem cu energia, cel puțin la nivelul Sucursalei Rovinari. Toate cele trei grupuri sunt operaționale, injectează energie în Sistemul Energetic Național și din discuțiile pe care le am pe aici zi de zi cu colegii, undeva până vineri s-ar putea să funcționăm cu toate cele trei grupuri. Să vedem în weekend dacă va mai fi nevoie de noi, să vedem prețurile care sunt în piață. Sâmbăta și duminica e un consum mai mic în România de fiecare dată. S-ar putea să nu fie nevoie de toate cele trei grupuri. Dar probabil săptămâna viitoare va fi nevoie iar de trei grupuri", a mai spus Jan Popescu pentru DC NEWS.

Energia regenerabilă are prioritate în sistem. Jan Popescu: Aici e aberația cu care noi lucrăm

Întrebat cu câte grupuri va mai funcționa Sucursala Rovinari atunci când se va stabili că nu mai este nevoie de atât de multă energie în sistem, Jan Popescu a spus că se va continua cu două sau chiar doar cu unul, menționând că în Sistemul Energetic Național are prioritate energia regenerabilă: "Am avut situații când am funcționat cu un grup foarte mult timp. Totul se învârte în jurul consumului.

Ce avem noi și e o aberație, din păcate, e că dacă acum avem un vânt normal și un soare la fel de normal, prioritate în sistemul energetic are energia regenerabilă. În secunda doi ne coboară pe noi și îi urcă pe ei. Dacă se oprește vântul, ei automat nu au de unde să dea energie și atunci ne forțează pe noi să injectăm în sistem. Aici e aberația cu care noi lucrăm. Problema se pune ce facem seara, pentru că atunci vântul poate nu mai bate, iar soarele nu mai e", a mai punctat el.

Rovinari are stocuri de cărbune pentru 7 zile

Cât despre stocurile de cărbune, acesta a precizat că momentan sunt suficiente pentru funcționarea celor trei grupuri simultan timp de 7 zile. Săptămâna trecută anunțase că stocurile ajung doar pentru 5 zile, dar se pare că acestea au fost suplimentate între timp.

"Față de săptămâna trecută s-au mai strâns câteva mii de tone de cărbune în stocurile de la carierele care ne deservesc pe noi. Sâmbătă și duminică, colegii din activitatea de minerit ne-au mai dat ceva cărbune din moment ce noi am funcționat doar cu două grupuri și din discuțiile purtate cred că în loc de 5 zile, undeva la 7 zile ne-ar ajunge cărbune să putem funcționa cu trei grupuri, dacă nu ne sumplimentează stocul. Dar să vedem ce se întâmplă cu Sistemul Energetic Național. S-ar putea să nu mai fie nevoie de trei grupuri simultan. Într-o săptămână se pot întâmpla multe, s-ar putea să vină ploi, să crească Dunărea... Depinde de mai mulți factori funcționarea cu trei grupuri ale Sucursalei Rovinari și cu patru ale Complexului Energetic Oltenia", a mai declarat Jan Popescu.