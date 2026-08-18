România se întoarce la energia pe cărbuni în plină criză energetică. Chirieac: Statul nu și-a făcut treaba cu stocarea

Termocentrala Rovinari din cadrul Complexului Oltenia. Sursa foto: Agerpres

Grupul 4 al Termocentralei Rovinari, aflat în rezervă, va fi repus în funcțiune pentru a susține sistemul energetic național.

În plină criză energetică, România apelează din nou la cărbune pentru a-și asigura necesarul de energie. Termocentrala Rovinari va reporni Grupul 4, aflat în rezervă, pentru a contribui la alimentarea sistemului energetic național. În timp ce statul român lua decizii eronate pe Dunăre, în speranța că poate crește debitul pentru centrala de la Cernavodă, Bulgaria a dovedit mai multă inspirație și pregătire în gestionarea crizei. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, în cadrul emisiunii moderate de Dragoș Bistriceanu.

"Sofia le cere impozite de 5% sau 10% în timp ce România are 16%"

"Era o idee, dacă voiai să renunți la cărbune, să aprobi stocare pentru energie verde. Acum s-a aflat că mulți români au investit în Bulgaria vecină și prietenă pe bună dreptate. Parcurile de baterii de unde importăm energie la vreme de seară nu sunt bulgărești, sunt tot românești doar că vin prin Bulgaria. Cu toată dragostea, oamenii aceștia s-au mutat cu banii în Bulgaria pentru că Sofia le cere impozite de 5% sau 10% în timp ce România are 16%. Au finanțat pentru stat, iar statul nu și-a făcut treaba cu stocarea. Slavă lui Dumnezeu că ei au investit în stocare în Bulgaria, măcar avem de unde să luăm. Știți că statul nu a dat aprobare pentru parcurile de stocare. Nu era vorba de banii statului, erau bani privați. Probleme au fost în mai multe locuri și trebuie verificat, indiferent că a fost ANRE, fie ca fost Transelectrica, fie că au fost altele. Guvernul decide în chestiunea asta și nu le-a dat autorizații! Să nu ne mai plângem de asta! Au închis centralele pe cărbune, dar au primit și bani. Ai luat banii, ai luat un miliard că le-ai închis, și acum le deschizi iar? De ce nu le-au deschis până acum?", a ridicat problema Bogdan Chirieac.

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