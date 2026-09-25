Cum a ratat România investițiile de la Romexpo și Casa Presei. Planul pentru un hotel de șapte stele

Casa Presei / foto: Flaviu Predescu

Jurnalistul Val Vâlcu a criticat folosirea riscului unei retrogradări a ratingului României ca argument în negocierile pentru formarea Guvernului.

Agențiile de rating pot evalua economia, dar nu ar trebui să influențeze votul partidelor pentru un anumit premier. În acest context, Val Vâlcu a invocat două investiții care au fost blocate: Romexpo și Casei Presei Libere.

Jurnalistul l-a criticat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, pe care l-a acuzat că folosește perspectiva evaluării Standard & Poor’s pentru a obține sprijinul partidelor pentru ca Guvernul să fie votat.

„Agențiile pot să spună orice, să recomande, dar în niciun caz să impună un premier sau anumite formațiuni politice, cum încearcă acum Sifgried Mureșan luând economia ostatică. Spune că trebuie să-l voteze toate partidele, că altfel practic vine fratele mai mare Standard & Poor's și îi altoiește”, a zis Val Vâlcu.

Jurnalistul a amintit proiectul pentru Romexpo, care ar fi inclus un centru de afaceri și spații expoziționale. Val Vâlcu a zis că opoziția USR și a fostului președinte Klaus Iohannis a împiedicat realizarea investiției. Proiectul era al Camerei de Comerț și Industrie a României.

„De la Ilie Bolojan n-am pretenții. Nu are nici abilități de politician, nici de economist. Să taie poate orice croitor. Dar vă spun două proiecte, exemple de invesții pe care le-au blocat. Venise Camera de Comerț și Industrii a României cu un proiect privat, făcea acolo un super centru de afaceri, săli de expoziții etc, cu bani privați. S-au opus reziștii și Klaus Iohannis”, a zis jurnalistul.

Alt exemplu: Casa Presei

Val Vâlcu a vorbit și despre Casa Presei Libere. Investitori din Qatar au fost interesați să aloce bani pentru refacerea clădirii și introducerea ei într-un circuit economic care să producă venituri.

„Investitorii din Qatar voiau să bage milioane de euro în Casa Presei care acum înghite bani, în loc să producă. Sunt tot felul de instituții publice acolo. Și voiau să bage bani și să o repare și să o pună în circuit. De ce nu s-au făcut aceste investiții? Pentru că tocmai la Viena se finalizase de câțiva ani un astfel de complex expozițional. Să nu cumva să facem concurență...”, a zis Val Vâlcu la România TV, în emisiunea Flavianei Marcu.

Viorica Dăncilă a spus, la DC News că, în timpul mandatului său de premier, a semnat cu Qatar un proiect pentru renovarea Casei Presei Libere. Conform planului descris de ea, la etajele superioare urma să fie amenajat un hotel de șapte stele, iar la nivelurile inferioare, spații pentru presă și conferințe. De altfel, Casa Presei, care este o clădire care ar putea fi super hotel, se degradează pe zi ce trece, spunea Val Vâlcu încă de acum mulți ani.

„Unul dintre proiecte, pentru că ne aflăm chiar aici, era legat de Casa Presei Libere. Am semnat atunci cu Qatar un proiect prin care clădirea urma să fie refăcută, astfel încât la etajele superioare să fie amenajat un hotel de șapte stele, iar la nivelurile inferioare, spații pentru presă și conferințe. Este un obiectiv foarte important pentru România. Casa Presei Libere este un simbol pentru București.

Și ce s-a întâmplat? După ce am plecat, toate aceste proiecte au fost anulate: Aeroportul București Sud, aeroport cargo pentru care semnasem cu Emiratele Arabe Unite, spitalul pentru bolnavii de cancer pe care urma să îl facem în București, împreună cu Turcia, și spitalul pe care urma să îl construim la Constanța, împreună cu Israelul. Toate aceste contracte au fost anulate.

Pentru că, vedeți, noi nu înțelegem că lucrurile bune trebuie duse mai departe, chiar dacă au fost inițiate de un premier din alt partid politic. La noi se anulează totul și se ia de la început. De aceea ne aflăm în situația din prezent”, a zis Viorica Dăncilă într-un interviu la DC News.