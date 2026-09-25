CCIR pregătește Forumul de Afaceri România–Pakistan.  Companiile pakistaneze invitate  să folosească România ca hub european

Mihai Daraban: România poate deveni pentru companiile pakistaneze un hub important către întreaga Europă. Foto: CCIR

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut, în data de 24 septembrie a.c., o întâlnire oficială cu E.S. Dl Ilyas Mehmood Nizami, Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România.

Pe linie camerală, CCIR are în vigoare acorduri de cooperare cu Federația Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan (FPCCI) și cu Camera de Comerț și Industrie din Rawalpindi, iar misiunile economice organizate reciproc de camerele de comerț din cele două țări au contribuit la apropierea mediilor de afaceri.

„Pe 6 octombrie, CCIR va organiza Forumul de Afaceri România–Pakistan, cu ocazia vizitei în țara noastră a unei delegații de oameni de afaceri pakistanezi. Pornim de la o bază solidă: în România activează deja 761 de companii cu capital pakistanez. CCIR își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea organică a relațiilor economice româno-pakistaneze, iar rolul nostru este să aducem oamenii de afaceri la aceeași masă și să le arătăm avantajele pe care România le oferă investitorilor străini, începând cu accesul direct la piața unică a Uniunii Europene.

România nu este doar o piață cu potențial propriu, ci poate deveni pentru companiile pakistaneze un hub important către întreaga Europă. Între Constanța și Karachi sunt aproximativ 4.600 de mile marine, adică în jur de 15 zile de navigație. Această poziționare geografică este un argument concret pentru investitori, iar Forumul de Afaceri este ocazia potrivită pentru a-l transforma în proiecte comune”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

La rândul său, E.S. Dl. Ilyas Mehmood Nizami și-a exprimat dorința de a contribui la consolidarea relațiilor bilaterale, arătând că volumul actual al schimburilor comerciale nu reflectă potențialul celor două economii. „Există numeroase oportunități de creștere economică bilaterală, iar existența unor industrii complementare în România și Pakistan ne oferă o bază solidă pentru a dezvolta cooperarea dintre mediile de afaceri”, a declarat Ambasadorul Pakistanului.