Adrian Negrescu, despre avertismentul Fitch privind retrogradarea la Junk: Reflectă într-adevăr situația concretă din România

Analistul economic Adrian Negrescu. Foto: Agerpres

Analistul economic Adrian Negrescu susține avertismentul lansat de Malgorzata Krzywicka, analista Fitch Ratings Inc, privind riscul ca România să intre în Junk dacă instabilitatea politică continuă.

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat avertismentul lansat de Malgorzata Krzywicka, analista Fitch Ratings Inc. care a spus că României îi expiră timpul pentru a putea evita o retrogradare a ratingului de credit în categoria Junk deoarece criza politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală. Negrescu este de acord că țara noastră se află acum într-o cursă contracronometru pentru evitarea retrogradării la Junk și spune că nu este pentru prima dată când apare în presa străină o informație pe surse privind un posibil verdict al unei agenții de rating.

"S-au mai întâmplat astfel de lucruri. Agențiile, de regulă, comunică prin intermediul analiștilor lor diverse perspective legate de dinamica economiilor care sunt monitorizate. Ceea ce a spus analistul de la această agenție reflectă într-adevăr situația concretă din România, faptul că avem o instabilitate politică care se accentuează și care generează, din păcate, multe semne de întrebare în ochii investitorilor. Dobânzile la care se împrumută România au atins un nou nivel foarte, foarte ridicat. Este cea mai mare dobândă pe care o plătesc țările europene în momentul de față. Din punct de vedere economic, într-adevăr, situația este sub semnul întrebării din perspectiva decizională, ceea ce va face autoritatea publică, clasa politică pentru a repune până la urmă economia românească pe linia de plutire", a spus Adrian Negrescu despre avertismentul lansat de analista Fitch, la Digi 24.

Adrian Negrescu: Votul pentru un nou guvern va fi amânat după data de 2 octombrie, în așa fel încât să nu influențeze decizia celor de la S&P

Totodată, analistul economic Adrian Negrescu a susținut că este puțin probabil ca până pe data de 2 octombrie, când este așteptat raportul agenției de rating S&P Global, România să aibă un nou guvern.

"Cu siguranță, pe data de 2 octombrie, atunci când Standard & Poor's va prezenta public raportul privind România nu vom avea un Guvern instalat la Palatul Victoria pentru simplul motiv că președintele țării abia săptămâna viitoare, luni, face nominalizare oficială, iar probabil marți va ajunge în Monitorul Oficial. Vor trece încă 10 zile până când premierul desemnat va trebui să-și construiască un cabinet, să își creeze un program de guvernare și abia probabil pe 1 octombrie ar fi cel mai rapid moment în care premierul Siegfried Mureșan ar veni în Parlament pentru votul de învestitură. Dar cu siguranță acest vot va fi amânat pentru după data de 2 octombrie, în așa fel încât să nu influențeze decizia celor de la S&P. Așa că din această perspectivă nu cred că sunt emoții, nu cred că vom avea un guvern mai devreme de data de 2 octombrie", a mai declarat Adrian Negrescu.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan pică la votul din Parlament

Analistul economic a spus și ce s-ar putea întâmpla dacă Guvernul Mureșan va pica la votul din Parlament.

"Pe de altă parte, dacă într-adevăr, în săptămâna următoare acest guvern Mureșan va cădea, adică nu va obține voturile în Parlament, rămânem în aceeași stare de incertitudine, care necesită într-adevăr un efort din partea clasei politice. Nu poți de patru luni și ceva să stai fără un Guvern capabil să ia niște decizii absolut esențiale pentru țară. Și mă refer, în primul rând, la rectificarea aia bugetară.

Ce se va întâmpla mai departe rămâne de văzut. Dacă președintele va nominaliza un alt personaj care să încerce să creeze o majoritate, dacă vom merge mai departe cu acest guvern interimar și Parlamentul își va asuma în sfârșit rolul de Legislativ în sensul de a realiza rectificarea bugetară și a propune un buget pentru anul viitor. Sunt foarte multe scenarii. Cert este că în ochii investitorilor economia românească este volatilă, iar faptul că nu avem într-adevăr această stabilitate politică nu face altceva decât să ne coste pe fiecare dintre noi în parte prin ratele la dobânzi, prin împrumuturile foarte scumpe pe care le face statul român", a mai explicat Negrescu.

Joi, 17 septembrie, președintele României, Nicușor Dan, l-a nominalizat pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan, dar șansele ca acesta să strângă voturile necesare pentru învestire par deocamdată destul de mici deoarece eurodeputatul trebuie să mai facă rost de aproximativ 46 de voturi în Parlament.