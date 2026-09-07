BNR lansează o bancnotă aniversară de 100 de lei dedicată lui Eugeniu Carada. Cât costă și cum poate fi cumpărată / foto

Sursa foto: Agerpres

Banca Națională a României pune în circulație, din 14 septembrie 2026, o emisiune numismatică dedicată împlinirii a 190 de ani de la nașterea lui Eugeniu Carada, cel care a pus bazele instituției. Colecționarii vor putea cumpăra o bancnotă individuală din polimer, cu valoarea nominală de 100 de lei, sau o coală specială ce reunește patru astfel de bancnote netăiate.

Tirajul anunțat este de 16.000 de bancnote individuale și 1.000 de coli speciale. O singură bancnotă, ambalată într-un pliant de prezentare trilingv, costă 240 de lei (cu TVA inclus), în timp ce coala de patru exemplare, însoțită de certificat de autenticitate și plic personalizat, se vinde cu 840 de lei. Deși au putere circulatorie și pot fi folosite teoretic pentru plăți, piesele sunt căutate exclusiv pentru valoarea lor de colecție, notează BNR.ro.

FOTO: BNR.RO

Distribuția începe practic pe 15 septembrie 2026, de la ora 09:00, prin două canale. Colecționarii pot completa formularul de rezervare online publicat de BNR, disponibil pe site-ul băncii centrale în limita stocului alocat. Cei care nu prind un loc pe platformă pot cumpăra bancnotele de la ghișeele sucursalelor regionale din București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova (Dolj), Iași și Timișoara, fără programare prealabilă, în ordinea sosirii.

Emisiunea vine după ce banca centrală a marcat în ultimii ani mai multe momente istorice prin tiraje limitate pe suport de polimer, un exemplu similar fiind emisiunea numismatică dedicată Regelui Ferdinand I, care a atras cozi mari la ghișeele băncii centrale.

Cum arată noua bancnotă de colecție

Piesa are aceleași dimensiuni ca bancnota obișnuită de 100 de lei (147 x 82 mm) și păstrează nuanța predominantă de albastru. Pe avers apare portretul lui Eugeniu Carada alături de semnătura sa, anii de viață (1836–1910) și o reprezentare a Sălii Ghișeelor din Palatul Vechi al BNR, peste care este suprapusă acvila cu stema băncii. Pe revers sunt ilustrate fațada Palatului Vechi și Sala de Consiliu.

La capitolul siguranță, bancnota include o fereastră transparentă complexă în care este integrat portretul lui Carada în tehnologie multiton (Cameo), elemente vizibile în lumină ultravioletă și detalii imprimate cu cerneală optic variabilă SPARK, care virează din auriu în verde la înclinare. Totodată, în substrat este inclus un element grafic inspirat din prima bancnotă de 20 de lei tipărită de BNR în anul 1881, precum și un fir magnetic cu microtext.

Noile piese completează seria emisiunilor de bancnote și monede comemorative emise de BNR, căutate pe piața secundară unde prețurile sar adesea cu mult peste tariful oficial de lansare.