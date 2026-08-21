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Incendiu la o navă în Portul Midia, vineri dimineață / foto

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 21 Aug 2026
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portul turistic constanta
Port Constanța. Sursa foto: Agerpres

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineață, la bordul unei nave care transportă minereu și se află în Portul Midia, județul Constanța.

Un incendiu a izbucnit, vineri dimineață, la bordul unei nave care se afla în Portul Midia din județul Constanța. Potrivit ISU, focul se manifestă generalizat la pupa navei care transportă minereu.

La fața locului acționează cinci autospeciale de stingere, o autoscară, o autoplatformă și o autospecială CBRN.

De asemenea, au fost trimise preventiv un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Din primele informații nu au fost raportate victime.

Revenim cu detalii...

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incendiu
portul midia
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