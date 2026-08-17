Scumpirea carburanților. Ilie Bolojan: Nu avem cum să controlăm

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților și ce măsuri pot fi luate la nivel național. Află ce factori internaționali influențează prețurile la pompă și cum este afectată inflația în România.

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, în timpul unei vizite la Timişoara, unde i s-a cerut să comenteze pe marginea scumpirii carburanţilor, că statul nu poate controla acest lucru, în afară de reducerea accizei, în condiţiile în care preţurile cresc în toată lumea, din cauza conflictelor şi problemelor de logistică.

Premierul a spus că sunt două aspecte în această chestiune, unul care ţine de mecanismul de reducere a accizei şi al doilea care ţine de aprovizionarea cu ţiţei şi motorină - aspect care nu poate fi influenţat de stat.

Ilie Bolojan a spus că preţurile sunt în creştere nu doar în ţara noastră, fiind influenţate de problemele din Golf şi de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar "companiile îşi iau măsuri de protecţie".

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"Astăzi, ca efect al războiului, există nave care au fost atacate cu drone (în Marea Neagră - n.r.), deci asta înseamnă riscuri pentru transportatori, asta înseamnă costuri de asigurare în plus, asta înseamnă costuri de transport în plus şi toate, într-o formă sau alta, se regăsesc în ritmul de aprovizionare", a declarat prim-ministrul interimar.

El a amintit că au fost şi probleme cu transportul de carburanţi pe calea ferată spre vestul ţării, dar care s-au rezolvat în ultimele zile.

"Oricât ne-am dori, nu avem cum să controlăm lucruri care nu pot fi controlate de noi. Nu este doar la noi această situaţie", a subliniat Bolojan, care a mai menţionat că scumpirea combustibililor are efect direct şi asupra inflaţiei din ţara noastră.

Acciza la motorină, redusă cu 20% între 16 - 31 august 2026

Ministerul Finanțelor aplică, în perioada 16-31 august 2026, o reducere temporară de 20% a accizei la motorina standard, după analiza indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026.

”Măsura de scădere temporară cu 20% a accizei la motorină răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă”, a transmis Ministerul Finanțelor.