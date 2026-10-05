Un minut pentru o ofertă de asigurare: Anytime România, un an pe piaţa din ţara noastră şi noi oferte atractive pentru asigurări RCA şi CASCO

Anytime România, brandul de asigurări digitale al Interamerican, parte a grupului olandez Achmea, a împlinit un an de prezenţă pe piaţa din România, prilej cu care a organizat luni, 5 octombrie, la Bucureşti, un eveniment în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele obţinute în acest an, strategia pentru perioada următoare, dar şi produsele de asigurare cu care vin în faţa clienţilor din ţara noastră.

Cu aproximativ 60.000 de clienți și peste 100 de milioane de lei în prime brute subscrise, compania își consolidează prezența printr-un model de asigurare bazat pe simplitate, transparență, accesibilitate și o experiență complet digitală.

Până în prezent, Anytime România a plătit despăgubiri în valoare de 2,7 milioane de lei și a înregistrat mai puțin de zece reclamații.

Totodată, rata de considerare a brandului Anytime în alegerea unei asigurări a ajuns la 62,8%, potrivit unui sondaj realizat de Ipsos la solicitarea companiei.

Operațiunile din România sunt susținute de o echipă de peste 30 de angajați, care contribuie la dezvoltarea companiei și la dezvoltarea relației cu clienții.



Pe scurt, punctele cheie ale primului an de prezenţă a brandului Anytime în ţara noastră sunt:

Aproximativ 60.000 de clienți au ales Anytime România până în prezent



Investiții totale planificate de aproximativ 30 de milioane de euro pentru următorii ani



2,7 milioane de lei în despăgubiri plătite de la debutul operațiunilor în România

„Rezultatele obținute până acum arată că Anytime contribuie la evoluția pieței asigurărilor auto din România. Aproximativ 60.000 de clienți ne-au ales pentru nevoile lor de asigurare auto, iar noi aducem o abordare diferită în domeniul asigurărilor – una construită în jurul simplității, accesibilității și unei experiențe simple și clare pentru client. Ambiția noastră nu este doar să creștem în România, ci și să continuăm să aducem soluții noi și modalități de lucru care răspund așteptărilor în schimbare ale consumatorilor români. Considerăm România o piață strategică pe termen lung și ne propunem să continuăm să inovăm și să construim relații bazate pe încredere cu clienții noștri”, a declarat Antonis Tsaknakis, Country Lead, Anytime România.



Planuri de dezvoltare



Compania a venit în ţara noastră ca să rămână şi să crească aici, fiind programate, pentru următorii cinci ani, investiţii în valoarea totală de 30 de milioane de euro pentru creşterea brandului, a prezenţei pe piaţa asigurărilor din România şi a ofertei de servicii oferite clienţilor.

Pentru anul viitor, Anytime România intenționează să își extindă oferta cu noi produse, inclusiv cu asigurări de călătorie și de locuință, continuând în același timp să își dezvolte baza de clienți și să își consolideze prezența pe piața din România. Compania va continua să se concentreze pe soluții de asigurare simple, accesibile și digitale, adaptate nevoilor în continuă evoluție ale consumatorilor români.



Gamă largă de pachete în zona asigurărilor auto



Anytime România şi-a continuat expansiunea pe piaţa din România în mod natural, venind în întâmpinarea şoferilor, după oferta RCA, cu noi pachete de asigurări RCA + CASCO. Concret, românii găsesc în oferta Anytime pachete cum ar fi: RCA, RCA Plus, care include și asistență rutieră, până la pachetele Go și Pro.

Go adaugă protecției RCA acoperiri CASCO esențiale, în timp ce Pro oferă cel mai cuprinzător nivel de protecție, inclusiv pentru daunele produse propriului autoturism și pentru vandalism. Clienții pot compara opțiunile disponibile în cadrul unui singur proces de ofertare și pot alege nivelul de protecție care răspunde cel mai bine nevoilor și bugetului lor.

Pentru RCA & CASCO Pro, cel mai cuprinzător nivel de acoperire, evaluarea necesară a autovehiculului poate fi realizată digital de către client, prin fotografii făcute și încărcate într-un flux online securizat, fără a fi necesare programări sau deplasări pentru o inspecție fizică.



Ofertă într-un minut



Toate aceste pachete de servicii pot fi contractate din doar câteva clickuri pe Anytime.ro. Compania promite o experienţă de utilizator fluidă, rapidă şi simplă, timpul mediu de obținere a unei oferte fiind de un minut pentru întreaga gamă de asigurări auto.

De asemenea, pachetele de servicii pot fi accesate şi prin intermediul agregatorilor de asigurări de pe piaţa online din România.

Despre Anytime

Anytime este brandul de asigurări digitale al Interamerican, membru al grupului olandez de asigurări Achmea. Cu o cotă de piață de peste 45% atât în Grecia, cât și în Cipru, Anytime a devenit sinonim cu excelența în servicii și inovația în domeniul asigurărilor digitale directe.

Din 2019, Anytime se află într-o nouă etapă de dezvoltare, adoptând filosofia „mai multă siguranță, mai puțină birocrație”. Brandul se concentrează pe simplificarea experienței în domeniul asigurărilor și pe extinderea dincolo de serviciile tradiționale, pentru a susține un stil de viață mai sigur și mai previzibil.

Prin misiunea „every moment, more” („mereu mai mult pentru tine”), Anytime își exprimă clar strategia de brand, axată pe accesibilitate, simplitate și orientare către client, printr-un model complet digital de asigurare directă, oferind siguranță, simplitate și protecție în viața de zi cu zi.

Despre Interamerican și Achmea

Cu prime brute subscrise de 566 de milioane de euro, Interamerican este unul dintre principalii furnizori de asigurări din Grecia și o subsidiară importantă a Grupului Achmea - lider olandez în servicii financiare, cu o experiență de peste 200 de ani. Cu o tradiție solidă de peste 57 de ani, Interamerican oferă o gamă largă de servicii de asigurare și de sănătate pentru milioane de clienți, bazându-se pe cunoașterea profundă a pieței locale și pe inovație continuă.

Cu prime brute subscrise în valoare de 27,5 miliarde de euro, Achmea se numără printre cei mai mari furnizori de asigurări din Țările de Jos. Grupul are o prezență puternică în mai multe piețe europene, prin companiile sale din Grecia, Germania, Turcia, Slovacia și alte țări. Achmea integrează dezvoltarea durabilă și inovația în centrul strategiei sale, concentrându-se pe îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate, promovarea mobilității inteligente și asigurarea bunăstării financiare pentru generațiile viitoare.