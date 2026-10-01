Grupul CEC Bank: Rezultate financiare pentru semestrul 1 2026

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CEC Bank înregistrează rezultate solide în primul semestru din 2026, reafirmându-și angajamentul ca instituție financiară responsabilă, aflată într-un amplu proces de transformare digitală și consolidare a sprijinului oferit economiei locale și comunităților.

În primele șase luni ale anului 2026, Grupul CEC Bank a crescut nivelul activelor nete cu 9,1%, până la 108,51 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut. Activele băncii băncii au crescut cu 9,2%, ajungând la 108,44 miliarde lei.



În același timp, Banca înregistrează o creștere de circa 37,6% a profitului net comparativ cu finele primului semestru al anului 2025.

„Prima jumătate a anului 2026 ne confirmă încă o dată că direcția pe care ne-am asumat-o prin strategia de dezvoltare este cea câștigătoare. Am continuat să investim în transformarea, digitalizarea și modernizarea CEC Bank, iar aceste investiții se reflectă tot mai vizibil în rezultatele financiare, în evoluția activității și în experiența oferită clienților. În același timp, am rămas consecvenți în rolul nostru de finanțator al economiei românești, susținând antreprenorii, companiile și proiectele importante pentru comunitățile locale. Rezultatele acestui semestru demonstrează că putem îmbina dezvoltarea și performanța cu responsabilitatea față de clienți și față de economia în care activăm. Sunt convins că stabilitatea, investițiile și apropierea de clienți ne vor permite să continuăm dezvoltarea CEC Bank și să ne consolidăm poziția de bancă puternică și de încredere pentru români și pentru economia românească”, a declarat Bogdan Neacșu, președintele CEC Bank.

CEC Bank a continuat să susțină activ economia românească: în primul semestru al anului 2026, Banca a acordat clienților persoane fizice și persoane juridice credite noi în valoare totală de 6,42 miliarde lei, inclusiv scrisori de garanție bancară emise.

Au continuat investițiile în procesul de transformare digitală și organizațională, în abordarea omnichannel, precum și în consolidarea prezenței fizice atât în mediul urban, cât și rural.

În primele șase luni din 2026, CEC Bank a continuat investițiile majore în infrastructura digitală, cu scopul de a oferi servicii rapide, sigure și accesibile

Procesul de transformare și de digitalizare, unul dintre cele mai ample din întregul sistem bancar, a avansat semnificativ, atât în zona implementării CRM, cât și a noului Core Banking System și a platformelor conexe.

În cadrul Programului de Transformare au fost înregistrate progrese semnificative în dezvoltarea sistemului CRM, a platformei financiar-contabile și de resurse umane ERP/SAP, precum și în implementarea noului sistem Core Banking. Totodată, au fost finalizate investițiile în platformele de Trezorerie. Modulul de creditare al noului Core Banking a fost pus în funcțiune în prima jumătate a anului 2026.

În prima jumătate a anului 2026, CEC Bank a continuat să dezvolte modelul de interacțiune omnichannel și să simplifice accesul la servicii bancare. Banca a lansat primele cinci Agenții Digitale, un concept inovativ care combină accesul rapid la serviciile self-service cu posibilitatea de asistență umană la distanță pentru operațiuni mai complexe.

Internet Banking și Mobile Banking

S-au înregistrat creșteri semnificative pe toate platformele digitale: Internet Banking, Mobile Banking, CEC_IN și Phone Banking. Numărul produselor și serviciilor acordate digital a crescut cu peste 30% iar accesarea creditelor prin fluxuri digitale a crescut cu aproximativ 10% ca valoare.

Segmentul Internet Banking a înregistrat un plus de 7,67% tranzacții comparativ cu prima jumătate din anul 2025, în timp ce numărul de clienți a crescut cu 31,49%. Pe partea de Mobile Banking, Banca a înregistrat un plus de 20% a numărului de tranzacții comparativ cu prima jumătate din anul 2025. Posibilitatea activării serviciului de Mobile Banking direct din aplicație, prin parcurgerea unui flux de contractare bazat pe identificarea la distanță a clienților, a contribuit semnificativ la creșterea numărului de clienți, care a înregistrat un plus de 22%.

CEC Bank a continuat dezvoltarea soluțiilor de plată digitale efectuate prin intermediul serviciului RoPay. În primul semestru al anului 2026, Banca a lansat mai multe dezvoltări relevante pe acest segment, precum: posibilitatea de a trimite sau primi bani folosind doar numărul de telefon, către orice destinatar, indiferent de bancă, prin serviciul RoPay AliasPay; posibilitatea de a plăti facturi prin scanarea codului QR RoPay; posibilitatea clienților persoane juridice de a efectua plăți prin RoPay.

Pe zona de plăți menționăm și lansarea serviciului Click to Pay, o noua metodă de plată disponibilă clienților care efectuează cumpărături online cu cardul. Opțiunea poate fi gestionată din aplicația de Mobile Banking – CEC app, din ecranul de setări aferent cardului. Utilizatorii s-au bucurat de noutăți nu doar pe zona de plăți, ci și pe zona de economisire, având posibilitatea de a activa mecanismul de Round Up și de a economisi astfel la fiecare plată cu cardul în lei, online sau la POS.

Din perspectiva interfețelor și a experienței utilizatorilor (UI/UX), în CEC app au fost implementate o serie de optimizări, printre care și Liquid Glass, un nou limbaj de design vizual specific Apple și care înlocuiește designul plat cu o interfață fluidă, translucidă.

În prima jumătate a anului 2026, ecosistemul digital CEC_IN a înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din ultimii ani.

Numărul clienților care au deschis pachete de cont curent a crescut cu aproximativ 30%. Volumul cardurilor Visa MultiCurrency accesate digital a crescut cu aproximativ 400% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce accesarea produselor de creditare prin fluxuri digitale a crescut cu aproximativ 20% ca volum de produse acordate și cu aproximativ 10% ca valoare totală, față de prima jumatate a anului trecut. În plus, 61% dintre creditele de consum acordate în unități au fost procesate prin fluxuri rapide.

De asemenea, Banca a pus la dispoziția clienților un flux digital complet pentru deschiderea contului curent, care permite aplicarea 100% online, procesul putând fi accesat atât din România, cât și de către cetățenii români aflați în diaspora, se arată într-un comunicat remis DC News.

În semestrul 1 din 2026, Banca a continuat să dezvolte și să adauge produse și servicii în Marketplace-ul CEC_IN: extinderea pachetelor cu produse de creditare, majorarea de limită pe cardul de credit pentru noi tipuri de card de credit (Visa Militari și Mastercard Standard), unificarea fluxurilor de actualizare date și actualizare număr de telefon pentru aplicația de Mobile Banking, disponibile acum într-un singur flux digital mult mai rapid și mai ușor de accesat, acomodare la nivelul fluxurilor digitale a funcționalității de acceptare a noilor cărți de identitate și adăugarea posibilității de accesare a creditului de nevoi personale cu dobandă fixă împrena cu un codebitor, etc.

În continuarea inițiativelor de digitalizare, în platformele de online banking au fost implementate o serie de mecanisme pentru protecția clienților împotriva atacurilor cibernetice și creșterea siguranței tranzacționale, precum geolocalizarea sau etape suplimentare de identificare.

Segmentul de carduri

Numărul de carduri active CEC Bank la 30.06.2026 a crescut cu 8,13% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Volumele tranzacționate din activitatea de emitere și acceptare carduri (tranzacții cash și sales la echipamentele ATM și POS ale Băncii) au înregistrat creșteri de circa 16,6% ca număr, respectiv 15,4% ca valoare, în primul semestru al anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

O pondere importantă în creșterile pe activitatea de acceptare a fost generată de plata prin card a titlurilor de stat Tezaur, implementată de bancă prin platforma ghiseul.ro, la care se adaugă volumele generate din alte contracte de acceptare încheiate cu comercianți importanți din categoria instituțiilor de stat, dar și cu comercianți din mediul privat.

CEC Bank continuă să joace un rol important în economie, prin finanțarea și sprijinirea companiilor și persoanelor fizice:

6,42 miliarde lei este valoarea creditelor nou acordate clienților persoane fizice și persoane juridice în primele șase luni ale anului 2026, inclusiv scrisori de garanție bancară emise.



Segmentul persoanelor fizice a înregistrat o creștere de aproximativ 7% a creditelor în sold față de 30 iunie 2025, respectiv cu 779,1 milioane lei, evoluție determinată în principal de creșterea creditelor de consum, cu 30,3%.



Creditele nou acordate în prima jumătate a anului 2026 persoanelor juridice au contribuit la susținerea proiectelor investiționale și a activităților operaționale ale companiilor, Banca vizând atât susținerea clienților existenți, cât și diversificarea portofoliului.



CEC Bank a continuat și în 2026 să susțină proiectele IMM-urilor, prin structurarea de finanțări cu garanții de portofoliu (Competitivitate/Sustenabilitate), astfel că sute de IMM-uri au beneficiat de finanțări în condiții competitive.

CEC Bank susține dezvoltarea segmentului Agribusiness prin produse dedicate, consultanță și o experiență îmbunătățită pentru clienți. Un exemplu în acest sens este finanțarea unuia dintre proiectele importante de investiții din sectorul zootehnic românesc - noua fermă de reproducție suină a Cooperativei Agricole Romsuin Transilvania.



Banca susține în continuare proiectele de investiții ale companiilor românești, inclusiv prin finanțări personalizate pentru derularea proceselor investiționale, de retehnologizare și eficiență energetică. Printre domeniile de interes se numără industria agro-alimentară, construcțiile și energia regenerabilă.



În calitate de bancă parteneră în programele naționale de sprijin, CEC Bank oferă soluții complete de finanțare adaptate atât pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor din producție prin programul SME Eco-Tech — implementat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în cadrul celei de-a doua contribuții elvețiene pentru Romania, cât și pentru dezvoltarea noului val de antreprenori prin programele guvernamentale Start Up Nation și Femeia Antreprenor.



CEC Bank continuă, de asemenea, să dezvolte soluții pentru creșterea accesului clienților la servicii financiare. În acest sens, Banca și-a extins oferta prin lansarea serviciului de transferuri de bani din România către străinătate, disponibil direct în agențiile Băncii, în parteneriat cu Transfer Rapid.

Consecvență în evoluția performanței financiare

Activele nete ale Grupului CEC Bank au crescut cu 9,1% față de perioada similară a anului trecut, de la 99,42 miliarde de lei la 108,51 miliarde lei. Activele băncii au crescut cu 9,2% în același interval de timp, ajungând la 108,44 miliarde lei.

Profitul net la nivelul Grupului CEC Bank a fost de 414,8 milioane lei în primul semestru al anului 2026, în creștere cu 35,5% față de perioada similară a anului trecut. La nivelul Băncii, profitul net a ajuns la 418,4 milioane lei, în creștere cu 37,6%.

Veniturile nete din dobânzi ale Grupului CEC Bank au crescut cu aproximativ 1%, atingând valoarea de 1.231,2 milioane lei în primul semestru din 2026, față de 1.218,8 milioane lei în perioada similară a anului 2025, în principal ca urmare a majorării veniturilor din dobânzi generate de creșterea lunară a soldului de credite și plasamente.

Astfel, veniturile din dobânzi au crescut cu aproximativ 26,3 milioane lei, în timp ce cheltuielile cu dobânzile au înregistrat, de asemenea, un trend crescător, fiind mai mari cu aproximativ 14 milioane lei, pe fondul menținerii ratelor de dobândă de piață la un nivel ridicat.

Veniturile nete din comisioane au scăzut cu aproximativ 8,3% la nivelul Grupului, respectiv cu 5,4% la nivelul Băncii, în principal ca urmare a creșterii cu 24% a cheltuielilor cu comisioanele, respectiv cu aproximativ 21,7 milioane lei. În același timp, veniturile din comisioane au crescut cu 3%, respectiv cu aproximativ 7,1 milioane lei.

În aceste condiții, raportul cost-venituri la nivelul Grupului a fost de 49,83% la 30.06.2026, față de 46,42% la finalul semestrului 1 din 2025. Evoluția indicatorului a fost influențată inclusiv de majorarea taxei pe cifra de afaceri, începând cu luna iulie 2025, cost care nu a fost transferat în prețurile oferite clienților, pe fondul intensificării competiției bancare și al deteriorării contextului macroeconomic.

Poziție financiară solidă

La finalul semestrului I din 2026, rata fondurilor proprii totale la nivelul Băncii se situa la 28,90%, marginal sub valoarea indicatorului înregistrată la nivelul Băncii în iunie 2025, de 29,03%, rămânând însă la un nivel confortabil în raport cu cerințele minime reglementate.

În prima jumătate a anului 2026, ratingul de emitent pe termen lung (IDR) al CEC Bank a fost îmbunătățit de la BB la BB+, cu perspectivă stabilă, ca urmare a modificării metodologiei de rating. Totodată, Fitch a atribuit Băncii ratinguri pentru depozitele pe termen lung și scurt de BBB-, respectiv F3.

Evaluarea Fitch reflectă poziția solidă de capital a CEC Bank și nivelul semnificativ al amortizorului de datorie de rezoluție (MREL), care asigură o capacitate ridicată de absorbție a pierderilor și consolidează reziliența Băncii în scenarii de stres.

CEC Bank are în vedere nouă obiective strategice principale pentru atingerea obiectivului final de creștere a valorii Băncii: dezvoltarea grupului financiar, creșterea afacerii, excelența operațională, modernizarea operațiunilor, experiența clienților, cultura performanței, managementul riscului și capitalului, incluziunea financiară și ESG.

În perioada următoare, obiectivele principale vor continua să fie axate pe creșterea organică a afacerii, îmbunătățirea eficienței operaționale și digitalizarea continuă a activităților. Totodată, Banca va continua direcțiile strategice începute în anul 2024, care vizează consolidarea dezvoltării „Grupului Financiar CEC Bank”.

Pentru atingerea acestor obiective, Grupul, în special CEC Bank, va pune accent pe consolidarea sustenabilă a poziției pe piață, atât din perspectiva volumului activității, cât și a indicatorilor de productivitate, profitabilitate și risc.

Banca se va concentra în continuare pe industria agro-alimentară, construcții și energie regenerabilă, precum și, în general, pe companiile cu capital românesc, de mici sau mari dimensiuni, ale căror planuri de dezvoltare vor fi susținute în continuare prin finanțări personalizate, pentru derularea proceselor investiționale, de retehnologizare și eficiență energetică, precum și pentru susținerea activităților operaționale.

ESG și sustenabilitate

CEC Bank a consolidat integrarea principiilor ESG în activitatea și oferta sa de produse, cu accent pe finanțările orientate către dezvoltare durabilă și economia verde.



Banca și-a consolidat cadrul de sustenabilitate prin dezvoltarea proceselor, instrumentelor și mecanismelor necesare gestionării și raportării indicatorilor ESG. Banca a susținut creșterea finanțărilor cu impact pozitiv asupra economiei și mediului, inclusiv în domenii precum eficiența energetică, agricultura sustenabilă și dezvoltarea comunităților locale. CEC Bank a promovat educația și incluziunea financiară prin inițiative dedicate tinerilor, antreprenorilor și comunităților locale. Totodată, Banca a publicat Raportul de Sustenabilitate, reafirmând angajamentul său privind responsabilitatea socială, protecția mediului și bună guvernanță.

Despre CEC Bank



CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale. CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online. Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul www.cec.ro.



Despre Grupul CEC Bank



Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.



FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice - producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative. Detalii se regăsesc pe website-ul FGCR https://fgcr.ro/despre-noi/