Atac la Ilie Bolojan pe tema austerității. Ilan Laufer: „Chiar și cei mai buni gospodari o dau în bară”

Antreprenor îngrijorat. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Fostul ministru Ilan Laufer a analizat, la DCNews, efectele măsurilor economice adoptate de Guvernul Bolojan și ce ar fi trebuit să facă, în opinia sa, Executivul pentru a reduce deficitul bugetar fără să afecteze atât de puternic mediul de afaceri.

„Se demonstrează că, indiferent de cât de mare gospodar ești, când ajungi să faci niște lucruri care țin de macroeconomie și de viziune la nivel național, chiar și cei mai buni gospodari o dau în bară grav de tot”, susține Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu referire la premierul interimar Ilie Bolojan.

Ilan Laufer: „70% din situația complicată din HoReCa este cauzată de politicile de austeritate proaste”

Ilan Laufer a criticat, la DCNews, modul în care Guvernul Bolojan a gestionat problemele economice ale României. Fostul ministru a spus că măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar afectează foarte mult mediul de afaceri și sectorul HoReCa. Bolojan se putea inspira din guvernarea Ponta, a precizat Laufer.

„Întotdeauna, prima dată impactul este asupra HoReCa, care traversează, în momentul de față, traversează o perioadă deosebit de grea. Problema este că 70% din această situație foarte complicată cu care se confruntă operatorii din HoReCa este cauzată în mod artificial de niște politici de austeritate proaste, implementate de către actualul Guvern, de modul în care s-au gestionat lucrurile în ultima perioadă.

Sunt convins că și actualul prim-ministru, chiar dacă e și demis, a avut o situație complicată, lăsată de cei doi predecesori ai săi, care au cheltuit mult mai mult decât și-au permis. Dar modul în care trebuia să redreseze economia și deficitul bugetar - că despre asta este vorba -, nu era în acest fel. Și putea să se uite chiar în istorie, în anul 2012, când Victor Ponta a devenit prim-ministru. A fost o situație complicată, dar a știut să scoată țara din criză”, a declarat Ilan Laufer, în exclusivitate pentru DCNews.

Laufer: Îi pedepsești pe cei corecți, iar evaziunea fiscală continuă

Ilan Laufer a evidențiat că Guvernul Bolojan a adoptat măsuri care pun o presiune prea mare asupra mediului privat, în timp ce reformele din sectorul bugetar fie nu au fost aplicate, fie, în cazul celor care au fost demarate, riscă să fie anulate ulterior.

„Practic, (n.r. Guvernul Bolojan) a luat niște măsuri total greșite și împotriva mediului de afaceri, crezând că e calculul hârtiei. Modul acesta în care îi pedepsești pe cei corecți, iar cei care sunt în zona gri sau care fac evaziune fiscală o fac în continuare... Vii și spui că mediul privat o sa împartă povara cu mediul bugetar, că vor fi făcute reforme administrative pe baza performanțelor din instituții. Adaugi niște taxe și impozite, crești TVA, accize, absolut tot, cresc toate prețurile la absolut orice, lucruri care pică pe mediul privat, iar la stat vii și spui că dai X% afară; și într-un mod în care nu ai voie din punct de vedere legal, pentru că vine orice tribunal și trebuie să-i reangajezi, le dai dobânzi la salarii și după zici că e un sistem ticăloșit, șobolanii din încăpere, să aprindem lumina... Eu sunt atât de sătul încât de ceva timp nici nu mai reușesc să urmăresc știrile”, a mai spus Ilan Laufer, în dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la Interviurile DCNews.