DCNews Politica Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, faza războiului pe metafore: Adevăratul "șobolanism" e să furi toată cămara
Data actualizării: 13:51 18 Apr 2026 | Data publicării: 13:31 18 Apr 2026

BREAKING NEWS Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, faza războiului pe metafore: Adevăratul "șobolanism" e să furi toată cămara
Autor: Doinița Manic

Sursa foto: Sorin Grindeanu / Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu i-a transmis un mesaj dur premierului Ilie Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis un mesaj dur lui Ilie Bolojan, înainte de ședința de luni, 20 aprilie, în care partidul urmează să voteze pentru retragerea sprijinului premierului.

"Tot spunea de cămări (Ilie Bolojan n.r.)... Asta înseamnă de fapt să furi cămara cu totul, când faci lucruri de tipul ăsta, când te gândești să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, Hidroelectrica, Toate aceste companii sunt companii pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividente la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamna de fapt să furi toată cămara și ăsta e adevăratul șobolănism.

România a devenit neguvernabilă și actul de guvernare este unul incoerent. Fie că ești social-democrat, fie că ești USR-ist, liberal, ungur, sau că faci parte din grupul minorităților naționale, nu cred că ești mulțumit astăzi de modul în care funcționează guvernul Coaliției din care faci parte, iar lucrul acesta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor și asta nu este o guvernare pentru români. Și atunci, părerea mea personală e că trebuie să facem ceva, astfel încât să revenim la prioritățile românilor", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Ilie Bolojan: Am deranjat. Vezi niște șobolani care-ți rod alimentele și aprinzi becurile

Reacția lui Grindeanu vine după ce ieri premierul Ilie Bolojan a declarat că acest mandat a deranjat destul de mult pentru că ar fi limitat prăduirea bugetului de stat. El a făcut o metaforă, arătând că în cămara pe care o are gospodarul, când deschizi ușa, vezi niște șobolani care-ți rod alimentele, iar el a aprins becurile.

”Gândiți-vă că în cămara, aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care-ți rod acele alimente și foarte plastic, știți, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo și, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”, a spus ieri Bolojan.

