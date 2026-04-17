Listarea companiilor la bursă. Bolojan, către PSD-iștii care critică măsura: Vuvuzele politice / video

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat, vineri, la Radio România Actualități, de listarea la bursă a unor companii românești strategice, măsură anunțată cu o zi în urmă ce vicepremierul Oana Gheorghiu. Primul-ministru i-a catalogat pe reprezentanții PSD care critică această decizie, asumată în program de guvernare, drept „vuvuzele politice“.

„Aș vrea să fac o precizare, că aici este vorba despre vânzarea unor pachete minoritare din companiile de stat, în așa fel încât statul român să rămână acționar majoritar. Ce rezolvă asta? Noi suntem o piață emergentă mică, iar faptul că vor fi administrate inclusiv de către privat, asta înseamnă că vor fi mai bine administrate. Privații au tot interesul să le administreze bine, nu este ca la stat, unde, uneori, nu există o astfel de răspundere. Privații răspund dacă lucrurile nu merg bine.

Această decizie este trecută în programul de guvernare, inclusiv raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat în grupuri de lucru, unde au fost reprezentanții tuturor partidelor și nimeni nu s-a opus. A fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic.

Întotdeauna vom avea vuvuzele politice, problema este când și acționează pentru a dinamita lucrurile, atunci fenomenul vuvuzelelor este mai grav“, a spus Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.