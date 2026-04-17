DCNews Stiri Listarea companiilor la bursă. Bolojan, către PSD-iștii care critică măsura: Vuvuzele politice / video
Data publicării: 15:13 17 Apr 2026

Listarea companiilor la bursă. Bolojan, către PSD-iștii care critică măsura: Vuvuzele politice / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan in parlamentul romaniei Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, i-a numit „vuvuzele politice“ pe reprezentanții PSD care critică listarea la bursă a companiilor de stat.

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat, vineri, la Radio România Actualități, de listarea la bursă a unor companii românești strategice, măsură anunțată cu o zi în urmă ce vicepremierul Oana Gheorghiu. Primul-ministru i-a catalogat pe reprezentanții PSD care critică această decizie, asumată în program de guvernare, drept „vuvuzele politice“.

„Aș vrea să fac o precizare, că aici este vorba despre vânzarea unor pachete minoritare din companiile de stat, în așa fel încât statul român să rămână acționar majoritar. Ce rezolvă asta? Noi suntem o piață emergentă mică, iar faptul că vor fi administrate inclusiv de către privat, asta înseamnă că vor fi mai bine administrate. Privații au tot interesul să le administreze bine, nu este ca la stat, unde, uneori, nu există o astfel de răspundere. Privații răspund dacă lucrurile nu merg bine.

CITEȘTE ȘI           -             Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan

Această decizie este trecută în programul de guvernare, inclusiv raportul prezentat de doamna Gheorghiu a fost discutat în grupuri de lucru, unde au fost reprezentanții tuturor partidelor și nimeni nu s-a opus. A fost discutat raportul și în ședința de Guvern și nimeni nu a spus nimic.

Întotdeauna vom avea vuvuzele politice, problema este când și acționează pentru a dinamita lucrurile, atunci fenomenul vuvuzelelor este mai grav“, a spus Ilie Bolojan, la Radio România Actualități.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Iranul anunță redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Publicat acum 33 minute
Nicușor Dan, critic față de mandatele Laurei Codruța Kövesi la DNA. Bogdan Chirieac, remarcă tare după interviul președintelui
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Listarea companiilor la bursă. Bolojan, către PSD-iștii care critică măsura: Vuvuzele politice / video
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Cât costă un implant dentar în Cluj-Napoca în 2026: prețuri, factori de influență și ce spun specialiștii Dental Chic
Publicat acum 1 ora si 39 minute
A pus în pericol un spital pentru câțiva lei: bărbatul care a distrus rezervorul de oxigen la Spitalul „Sf. Pantelimon” a fost prins
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 24 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 6 ore si 11 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 8 ore si 32 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
