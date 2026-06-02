Hezbollah a acceptat o "încetare reciprocă a atacurilor" cu Israelul, dar gruparea a revendicat ulterior noi lovituri

Ambasada Libanului în Statele Unite a declarat luni că Hezbollah a acceptat o propunere americană de "încetare reciprocă a atacurilor" cu Israelul, care ameninţase anterior că va lovi suburbia sudică a Beirutului în ajunul negocierilor israeliano-libaneze, transmite AFP.

"Autorităţile libaneze au primit confirmarea acceptării de către Hezbollah a propunerii americane care prevede o încetare reciprocă a atacurilor", indică un comunicat al ambasadei difuzat de biroul preşedinţiei libaneze.

"În cadrul acordului propus, atacurile israeliene asupra Dahiyeh (suburbia de sud a Beirutului) ar înceta în schimbul angajamentului Hezbollah de a se abţine să lanseze atacuri împotriva Israelului, cadrul armistiţiului urmând să fie extins pentru a acoperi întregul teritoriu libanez", potrivit sursei citate de AFP.

"Israelul nu îi va ataca şi ei nu vor ataca Israelul"

Armata israeliană a anunţat interceptarea, marţi dimineaţă, a două proiectile venite din Liban, după ce preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că mişcarea pro-iraniană Hezbollah şi Israelul vor înceta confruntările, notează AFP.

"În urma sirenelor care au răsunat la ora 01:35 (luni, 22:35 GMT) în mai multe zone din nordul Israelului, forţele aeriene israeliene au interceptat două proiectile care au pătruns pe teritoriul israelian dinspre Liban", a scris armata pe Telegram.

Armata israeliană a anunţat, de asemenea, în acelaşi mesaj, că o "ţintă aeriană suspectă" a fost identificată la scurt timp după aceea şi a căzut de partea israeliană a frontierei cu Libanul, fără a provoca răniţi.

Libanul a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, printr-un atac al Hezbollah împotriva Israelului ca represalii la atacurile israeliano-americane împotriva Iranului. Un armistiţiu ar fi trebuit să suspende luptele începând cu 17 aprilie.

Pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump a indicat luni că Hezbollah, cu care a comunicat prin intermediul unor intermediari, va "înceta total focul". "Israelul nu îi va ataca şi ei nu vor ataca Israelul", a scris el.

Preşedintele american a mai dat asigurări că i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu "să nu lanseze un raid important asupra Beirutului" - lucru pe care acesta din urmă l-a acceptat, a scris Donald Trump. Liderul israelian ameninţase că va lovi suburbia de sud a capitalei libaneze, bastion al mişcării şiite, în cazul unui atac al Hezbollah împotriva unor ţinte israeliene.

Hezbollah a revendicat un atac

Totuși, Hezbollah a revendicat un atac împotriva unei ţinte israeliene marţi dimineaţă în sudul Libanului, precum şi altele luni seară.

Agenţia oficială libaneză ANI a mai raportat în timpul nopţii că atacuri israeliene au vizat satele Marwaniyeh, Sidiqine, Yater şi Mansouri, în sudul ţării, şi că o "explozie foarte violentă" s-a auzit la Debbine.

Marţi, "la ora 01:00 (luni, 22:00 GMT), luptătorii Rezistenţei islamice au vizat un tanc Merkava (...) cu un atac direct cu rachetă", ceea ce a dus la distrugerea acestuia, a scris Hezbollah pe Telegram, asigurând că luptă împotriva "înaintării forţelor israeliene" la Hadatha, în sudul Libanului.

Mişcarea susţinută de Iran indicase anterior că membrii săi vizaseră acolo, luni, după ora 23:00 (20:00 GMT), trei tancuri, precum şi soldaţi israelieni prin "salve de rachete şi tiruri de artilerie". Hezbollah mai declarase că a vizat un tanc la Bayada "cu o rachetă ghidată", conform Agerpres.

