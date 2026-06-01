Subcategorii în Stiri

Data publicării: 01 Iun 2026

Acord de pace între Rusia şi Ucraina, până în iarnă. Budanov, şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, face anunţul
Autor: Florin Răvdan

zelenski-putin_57015900 Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay
Kirilo Budanov, şeful Administraţiei Prezidenţiale de la Kiev, spune că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este un scenariu realist şi că s-ar putea semna până la finalul acestui an.

Şeful administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat luni că, în opinia sa, încheierea unui acord pentru a se pune capăt războiului cu Rusia până în iarnă ar fi un scenariu "realist", relatează Reuters.

Într-un interviu difuzat duminică, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că intenţionează să continue discuţiile pentru asigurarea unei păci cu Rusia, aflate în blocaj în ultimele luni, înainte de sosirea iernii, pentru a se ţine cont de poziţia strategică îmbunătăţită a Kievului, scrie Agerpres.

Discuţiile mediate de SUA în vederea obţinerii unui acord de pace s-au blocat, întrucât Washingtonul şi-a concentrat atenţia asupra conflictului din Iran.

O delegaţie americană este aşteptată la Kiev

Budanov a spus că se aşteaptă ca o delegaţie a SUA să viziteze Moscova şi Kievul în viitorul apropiat, fără a oferi detalii.

"Instrucţiunea preşedintelui este: să încercăm să punem capăt acestui război cât mai curând posibil... de preferinţă înainte de sosirea iernii", a declarat el reporterilor în cadrul unei conferinţe de presă. "În opinia mea, aceasta este absolut corect, oportun şi realist".

Zelenski şi alţi oficiali ucraineni au declarat că avansul forţelor ruse s-a încetinit pe teren, în timp ce Ucraina şi-a intensificat campania de lovituri la mare distanţă pe teritoriul Rusiei, vizând în principal industria petrolieră.

Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat săptămâna trecută că Ucraina dispune de o fereastră de şase luni în care să preia iniţiativa pe câmpul de luptă şi să-şi consolideze poziţia în vederea negocierilor de pace. 

Număr record de drone lansate spre Ucraina în luna mai 

 Rusia a vizat Ucraina cu un număr record de drone cu rază lungă de acţiune în luna mai, potrivit unei analize AFP în baza datelor Forţelor aeriene ucrainene, în timp ce Kievul şi-a înmulţit apelurile către aliaţi pentru a-şi consolida apărarea antiaeriană.

Rusia a lansat 8.150 de drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei în luna mai, adică cu 24% mai multe decât în aprilie, potrivit unei compilaţii de date publicate zilnic.

Numărul de rachete ruseşti este, de asemenea, unul dintre cele mai mari de la începutul conflictului: 211 în mai, inclusiv o rachetă balistică de tip Oreşnik cu rază intermediară de acţiune, capabilă să transporte focoase nucleare, utilizată pentru a treia oară de la începutul invaziei ruse în 2022.

Acest număr record de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune a fost înregistrat în pofida unui armistiţiu de trei zile care a început pe 9 mai şi care a suscitat pentru scurt timp speranţe privind reluarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului anunţat de preşedintele american Donald Trump.

Rusia a lansat la mijlocul lunii mai unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene, când o rachetă a distrus cea mai mare parte a unui imobil de locuinţe, făcând peste 20 de morţi.

Kievul afirmă că a interceptat 91% din dronele şi rachetele ruseşti în luna mai.

Ucraina a dezvoltat un sistem inovator de apărare antiaeriană împotriva dronelor, dar rămâne dependentă de aprovizionarea aliaţilor occidentali pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Oficialii ucraineni au avertizat în repetate rânduri că stocurile de muniţie pentru sistemele antirachetă sunt insuficiente.

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, la sfârşitul lunii mai, să furnizeze Ucrainei mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în timp ce Moscova ameninţă că va continua să-şi intensifice atacurile.

rusia
ucraina
razboi
acord de pace
