România nu are suficienţi profesori de informatică. Salariile, mult mai mici decât într-o companie IT
Data publicării: 01 Iun 2026

EXCLUSIV România nu are suficienţi profesori de informatică. Salariile, mult mai mici decât într-o companie IT
Autor: Florin Răvdan

Informatica liceu Sursa: Cottonbro, Pexels
Numărul profesorilor de informatică din România este mic, spune decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica din Bucureşti.

Prof.univ.dr. inginer Mihnea Alexandru Moisescu spune că salariul este principala problemă, acesta fiind mult mai mic decât într-o companie de profil. 

"Din păcate, lucrurile legate de informatică nu sunt foarte simple, pentru că domeniul informaticii este extraordinar de căutat, iar salariile pe care le au profesorii de liceu în domeniul informaticii nu sunt nici pe departe comparabile cu salariile pe care le oferă o companie în acest domeniu.

rezultă că, din păcate, se găsesc foarte greu profesori de informatică. Profesorii buni de informatică sunt cei care fac lucrurile din pasiune și aș putea spune că sunt foarte mulți profesori buni, pentru că pasiunea este ceea ce te-ar putea convinge să vii să predai informatica la liceu, în contextul în care salariile sunt net superioare în industrie.

Ne bucurăm că avem un număr mare de profesori care țin totuși steagul sus, ca să folosesc o astfel de expresie. Sunt creatori ai unor generații de informaticieni, ei reușesc să atragă copiii către acest domeniu și, ca atare, suntem bucuroși că în momentul în care ajung la facultate sunt la un nivel apropiat de cel pe care ni-l dorim.

Poate în acest context ar fi util să avem o prioritate mai mare pentru informatică în liceu, inclusiv nu numai pentru dezvoltare de aplicații, dar și pentru utilizarea unor aplicații. În momentul de față, pe buzele tuturor este inteligența artificială și probabil că, dacă ar fi să împărțim în categorii, atunci am avea utilizatorii de inteligență artificială și creatorii de inteligență artificială. Ar fi foarte important în acest moment să punem accentul și pe creatori, dar și pe utilizarea la scară largă a unor astfel de resurse", a explicat decanul Facultăţii de Automatică la DC Edu.

Inteligenţa artificială, componentă a informaticii în liceu

"Deci o componentă a informaticii în liceu este legată de inteligența artificială, dar este foarte important să ținem pasul și cu alte tehnologii: cu limbaje de programare moderne și, în același timp, să păstrăm și ceea ce în momentul de față ar fi o legătură între software și hardware. Pentru că multe limbaje de programare moderne se adresează a ceea ce popular se numește norișor sau cloud, și atunci aceste limbaje de programare sunt orientate către aplicații distribuite și rulează pe platforme dedicate, care la rândul lor rulează peste partea de hardware (procesor, memorie).

Pe de altă parte, există limbajele tradiționale, care sunt mult mai apropiate de partea de procesor și memorie și lucrează în unele cazuri chiar direct cu aceste componente esențiale ale unui sistem de calcul. Este bine ca elevii pe care îi avem în liceu să aibă — în special cei care vor să lucreze în acest domeniu și vor să performeze — să aibă cunoștințe atât de limbaje apropiate de lucrul cu hardware, cât și de limbaje care sunt orientate către utilizarea unor resurse mult mai mari decât le are un simplu calculator (cele ale serverelor, ale sistemelor distribuite)", a declarat prof.univ.dr.ing. Mihnea Alexandru Moisescu.

