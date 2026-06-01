Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN

Anunțul făcut de Răzvan Dumitrescu privind încetarea colaborării cu Antena 3 CNN, după aproape 16 ani de activitate, a generat numeroase reacții și întrebări în spațiul public. ”Unde pleacă?” e poate întrebarea tuturor. Noi vă putem spune unde rămâne!

Răzvan Dumitrescu continuă la DCNews: „Ce se întâmplă” merge mai departe

Pentru publicul DCNews, există o certitudine: Răzvan Dumitrescu nu a plecat niciodată de la DCNews.ro.

Răzvan Dumitrescu este unul dintre fondatorii DCNews, alături de Bogdan Chirieac, și face parte din proiect încă din prima zi. De-a lungul anilor, activitatea sa în cadrul trustului a avut o continuitate neîntreruptă, de la editoriale și analize de actualitate până la emisiuni video urmărite de un public numeros.

Emisiunea „Ce se întâmplă” continuă la DCNews, în fiecare joi, de la ora 12:00, live pe DCNews și DCNewsTV, iar telespectatorii și cititorii îl vor regăsi în continuare pe Răzvan Dumitrescu în formatul cu care s-au obișnuit: explicații, analize și răspunsuri la întrebările care îi preocupă pe români.