Incendiu la o fabrică de componente auto din Prahova: Pompierii nu pot acționa cu apă
Data publicării: 31 Mai 2026

BREAKING NEWS Incendiu la o fabrică de componente auto din Prahova: Pompierii nu pot acționa cu apă
Autor: Elena Aurel

imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin
Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o fabrică de componente auto din Parcul Industrial Ariceştii Rahtivani, angajaţii acesteia evacuându-se.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova, incendiul se manifestă la nivelul unei tubulaturi, putându-se interveni doar cu autospeciala de stingere cu pulbere (azot), nu şi cu cele cu apă.

Angajaţii operatorului s-au evacuat şi nu sunt înregistrate victime, arată sursa citată. 

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Ploiești intervin în aceste momente pentru lichidarea unui incendiu produs la o instalație a unui operator economic, ce are ca obiect de activitate fabricarea de componente auto, din Parcul Industrial Ariceștii Rahtivani, str. Washington.

La locul indicat au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere, autospeciala de stingere cu pulbere (azot), o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. Incendiul se manifestă la nivelul unei tubulaturi, fiind posibilă doar intervenția autospecialei de stingere cu pulbere, nu se poate acționa cu apă”, a anunțat ISU Prahova.

