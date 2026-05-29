€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Apel din Parlamentul European, după incidentul cu drona din Galați: Georgiana Teodorescu (ECR) vrea buget special pentru securitatea flancului estic / video
Data publicării: 29 Mai 2026

EXCLUSIV Apel din Parlamentul European, după incidentul cu drona din Galați: Georgiana Teodorescu (ECR) vrea buget special pentru securitatea flancului estic / video
Autor: Loredana Iriciuc

georgiana teodorescu ecr group
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu a reacționat în contextul incidentelor recente de securitate din zona estică a Uniunii Europene, inclusiv cazul dronei căzute în România, și a susținut necesitatea creării unui fond european dedicat combaterii războiului hibrid și gestionării riscurilor de acest tip.

Europarlamentarul a explicat că lucrează la schimbări importante în arhitectura bugetară a Uniunii Europene pentru securitatea frontierelor.

„Lucrez acum la modificarea Regulamentului European cu privire la Securitatea Spațiului Schengen, sunt raportor negociator în dosar”, susține Georgiana Teodorescu la DC News. 

Ea explică faptul că statele aflate la granița estică a Uniunii Europene au nevoi diferite de protecție și finanțare.

„Noi vrem să alocăm un buget suplimentar pentru toate țările din flancul estic. Considerăm că în ceea ce privește țările care au graniță directă cu Ucraina, cu Belarus, nu poți să aperi în condiții egale un kilometru de frontieră unde nu ai război, față de cum trebuie să aperi un kilometru de frontieră dintr-o zonă expusă războiului”, spune Teodorescu. 

CITEȘTE ȘI: Georgiana Teodorescu, mesaj din plenul Comisiei Europene. "În România reală, oamenii nu trăiesc din hârtii şi sloganuri"

Propunerea unui „multiplicator geopolitic” în bugetul UE

„De pildă, România cu Ucraina, că tot am avut astăzi această situație absolut îngrozitoare cu drona rusească prăbușită la Galați pe un bloc de locuințe. 

Tocmai pentru aceste situații am cerut alocarea, crearea unui buget separat în care să se adauge un criteriu suplimentar, un multiplicator geopolitic, un criteriu prin care pentru toate aceste țări din flancul estic să se dea bani mai mulți. El nu era prevăzut în vechiul MFF (n.r. - Multiannual Financial Framework, în română Cadrul Financiar Multianual sau CFM, reprezintă bugetul pe termen lung al Uniunii Europene), l-am cerut acum”, adaugă Georgiana Teodorescu. 

VEZI ȘI: O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați

Războiul hibrid ca problemă de finanțare europeană

Un alt element important din declarații este introducerea conceptului de război hibrid în discuția bugetară europeană.

„La pachet cu asta am cerut și bani suplimentari pentru tot ce înseamnă război hibrid. Există grupuri politice care nu vor să accepte această noțiune de război hibrid și care se opun unei definiri a războiului hibrid, spun că nu se poate defini și atunci mai bine să nu-l prevedem. Nu. Trebuie definit, trebuie găsită o formulă în care să alocăm bani și pentru așa ceva”, mai spune Teodorescu. 

CITEȘTE ȘI: Victorie în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European. Viitorul Fond European pentru Competitivitate trebuie să răspundă nevoilor fermierilor europeni

Diferențe între Est și Vest în percepția securității

Țările din est resimt efectele conflictelor regionale, în timp ce în vest distanța geografică reduce presiunea asupra populației.

„Într-un fel trăim în România și suntem expuși riscurilor și altfel trăiesc cetățenii din Portugalia, de exemplu, care sunt tot cetățeni europeni. Dar războiul e atât de departe de ei, credeți-mă. Altfel se simte viața și altfel trăiești liniștit și dormi liniștit în patul tău în Portugalia, decât, iată, românii din Galați”, mai spune europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu. 

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European. 

teodorescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
ECR
drona
galati
aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Grevă generală în Portugalia. Zboruri și transport afectate, anunț important de la MAE
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan, primele declarații după ședința CSAT / video
Publicat acum 24 minute
Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!
Publicat acum 53 minute
Marea Finală „Românii au talent” 2026 începe în această seară. Cei 10 finaliști se luptă pentru premiul de 120.000 de euro
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Accident chimic la o fabrică din SUA: Opt morţi şi trei persoane dispărute
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 39 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN:Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Publicat acum 8 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
Publicat acum 5 ore si 58 minute
Reacțiile liderilor politici, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați. Nicuşor Dan a vorbit cu Mark Rutte. Volodimir Zelenski, mesaj pentru România
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close