Europarlamentarul a explicat că lucrează la schimbări importante în arhitectura bugetară a Uniunii Europene pentru securitatea frontierelor.

„Lucrez acum la modificarea Regulamentului European cu privire la Securitatea Spațiului Schengen, sunt raportor negociator în dosar”, susține Georgiana Teodorescu la DC News.

Ea explică faptul că statele aflate la granița estică a Uniunii Europene au nevoi diferite de protecție și finanțare.

„Noi vrem să alocăm un buget suplimentar pentru toate țările din flancul estic. Considerăm că în ceea ce privește țările care au graniță directă cu Ucraina, cu Belarus, nu poți să aperi în condiții egale un kilometru de frontieră unde nu ai război, față de cum trebuie să aperi un kilometru de frontieră dintr-o zonă expusă războiului”, spune Teodorescu.

Propunerea unui „multiplicator geopolitic” în bugetul UE

„De pildă, România cu Ucraina, că tot am avut astăzi această situație absolut îngrozitoare cu drona rusească prăbușită la Galați pe un bloc de locuințe.

Tocmai pentru aceste situații am cerut alocarea, crearea unui buget separat în care să se adauge un criteriu suplimentar, un multiplicator geopolitic, un criteriu prin care pentru toate aceste țări din flancul estic să se dea bani mai mulți. El nu era prevăzut în vechiul MFF (n.r. - Multiannual Financial Framework, în română Cadrul Financiar Multianual sau CFM, reprezintă bugetul pe termen lung al Uniunii Europene), l-am cerut acum”, adaugă Georgiana Teodorescu.

Războiul hibrid ca problemă de finanțare europeană

Un alt element important din declarații este introducerea conceptului de război hibrid în discuția bugetară europeană.

„La pachet cu asta am cerut și bani suplimentari pentru tot ce înseamnă război hibrid. Există grupuri politice care nu vor să accepte această noțiune de război hibrid și care se opun unei definiri a războiului hibrid, spun că nu se poate defini și atunci mai bine să nu-l prevedem. Nu. Trebuie definit, trebuie găsită o formulă în care să alocăm bani și pentru așa ceva”, mai spune Teodorescu.

Diferențe între Est și Vest în percepția securității

Țările din est resimt efectele conflictelor regionale, în timp ce în vest distanța geografică reduce presiunea asupra populației.

„Într-un fel trăim în România și suntem expuși riscurilor și altfel trăiesc cetățenii din Portugalia, de exemplu, care sunt tot cetățeni europeni. Dar războiul e atât de departe de ei, credeți-mă. Altfel se simte viața și altfel trăiești liniștit și dormi liniștit în patul tău în Portugalia, decât, iată, românii din Galați”, mai spune europarlamentarul ECR Georgiana Teodorescu.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.