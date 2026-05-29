O dronă a lovit un cargou turcesc în Marea Neagră: Ankara cere evitarea oricărei escaladări
Data publicării: 29 Mai 2026

O dronă a lovit un cargou turcesc în Marea Neagră: Ankara cere evitarea oricărei escaladări
Autor: Tiberiu Vasile

imagine cu o drona Dronă. Foto: Pixabay / rol ilustrativ
Turcia a cerut evitarea escaladării conflictului în Marea Neagră după ce un cargou turcesc sub pavilion Vanuatu a fost lovit de o dronă.

Turcia a făcut apel vineri la evitarea oricărei 'escaladări necontrolate' în Marea Neagră după un atac cu dronă, joi seara, asupra unui cargou turcesc sub pavilionul Vanuatu, în care doi membri ai echipajului turci au fost răniți ușor, relatează AFP.

'Ne reiterăm avertismentul către toate părțile implicate: este adecvat să se evite orice acțiune susceptibilă să antreneze o escaladare necontrolată a conflictului', a scris într-un comunicat Ministerul turc al Afacerilor Externe, fără a atribui responsabilitatea.

Forțele navale ucrainene au informat mai devreme vineri că o dronă rusească a 'atacat' nava ANT, provocând un incendiu.

Nava de marfă plecase din regiunea Odesa cu destinația Turcia

Potrivit autorităților turce, această navă de marfă plecase din regiunea Odesa cu destinația Turcia.

Trei cargouri turcești au fost vizate joi de un atac cu drone în Marea Neagră, în largul coastelor nordice ale Turciei, fără a provoca victime, au informat media locale.

'Le-am transmis părților implicate (...) preocupările noastre privind riscurile și amenințările pe care le reprezintă pentru regiunea noastră recenta escaladare a conflictului în Marea Neagră, precum și avertismentele noastre în ceea ce privește repercusiunile negative potențiale asupra țării noastre', a indicat într-un comunicat Ministerul turc al Afacerilor Externe, conform Agerpres.

Nu este un incident izolat. O dronă a căzut peste un bloc de locuințe din municipiul Galați în noaptea de joi spre vineri, provocând un incendiu și rănind ușor două persoane, potrivit autorităților din România. Incidentul a avut loc în contextul unor atacuri aeriene desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina, iar echipele de intervenție au evacuat zeci de locatari din zonă.

CITEȘTE ȘI: Apel din Parlamentul European, după incidentul cu drona din Galați: Georgiana Teodorescu (ECR) vrea buget special pentru securitatea flancului estic / video

