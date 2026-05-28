Replică tăioasă pentru Oana Țoiu chiar de la angajații MAE după ce i-a chemat la un "schimb de opinii" pe legea salarizării. "Am luat notă de dezinteres"
Data publicării: 28 Mai 2026

Replică tăioasă pentru Oana Țoiu chiar de la angajații MAE după ce i-a chemat la un ”schimb de opinii” pe legea salarizării. ”Am luat notă de dezinteres”
Autor: Roxana Neagu

oana toiu_INQUAM_Photos_George_Calin Oana Țoiu Inquam Photos / George Călin
Ministrul Oana Țoiu și-a invitat angajații din MAE la un ”schimb de opinii” pe legea salarizării unitare. A primit un răspuns pe măsură.

Oana Țoiu, ministru de Externe, a invitat angajații din MAE la ”un schimb de opinii colegial, onest și constructiv”, în contextul noii legi privind salarizarea unitară. ”În contextul lansării dezbaterii publice asupra viitoarei inițiative legislative privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, doamna Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, vă adresează invitația de a participa, mâine, 29 mai a.c., începând cu orele 10.00 (ora locală/GMT+2), la un schimb de opinii colegial, onest și constructiv, cu privire la chestiuni de actualitate în domeniul resurselor umane din cadrul Centralei MAE și a Serviciului Exterior” se arată în mesajul Oanei Țoiu. 

Membrii Grupării Sindicale MAE i-au amintit că i-au transmis solicitări constante, pe care este acuzată că le-a ignorat. ”Am luat notă de dezinteresul dvs. total față de respectarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social” îi spun sindicaliștii Oanei Țoiu. 

Redăm continuarea răspunsului: 

”De asemenea, am constatat lipsa de interes pentru identificarea, în mod real, a unor soluții care să readucă familia ocupațională “Diplomație publică”, la bine-meritatul loc al profesiilor de elită din statul român, cu o contribuție esențială în politica externă a României, mai ales în actualul context geo-politic, care impune ca membrii corpului diplomatic și consular să fie retribuiți pe măsura efortului și a complexității muncii pe care o desfășoară.

În acest context, după consultarea proiectului noii legi a salarizării în sistemul bugetar, respectiv coeficienții de salarizare și proiectul Anexei IV, care reglementează familia ocupațională “Diplomație publică”, constatăm nu doar faptul că am rămas “Cenușăreasa” administrației publice centrale, ci mai grav, ne-au fost reduse drepturi salariale care ne conduc în picaj liber în coada clasamentului funcțiilor reprezentative”. 

Sindicaliștii din MAE îi cer Oanei Țoiu, în consecință, să spună ce demersuri a făcut, în afară de declarații de presă, pentru a susține drepturile salariale și statutare ale personalului MAE. 

Ei mai spun, cu privire la legea salarizării unitare, că ”noul proiect legislativ nu corectează dezechilibrele istorice privind salarizarea corpului diplomatic. Personalul diplomatic rămâne defavorizat din punct de vedere structural în raport cu nivelul de responsabilitate și cerințele de acces în sistem”. 

Angajații MAE spun că nu se pot compara cu orice bugetar

De fapt, problema angajaților din diplomație e mult mai veche decât actuala discuție din spațiul public, ei subliniind că nu se pot compara, din perspectiva obligațiilor, cu alte categorii de personal bugetar: 

”Statutul diplomatului presupune obligații permanente de loialitate, disponibilitate, rezervă și reprezentare a statului român, inclusiv în afara programului de lucru. Interdicțiile privind exercitarea altor activități remunerate nu au fost instituite arbitrar, ci tocmai pentru a asiguraindependența, neutralitatea și prestigiul funcției diplomatice.

Salariul unui ambasador, mai mic decât al unui judecător

Or, în contextul existenței unui cumul de incompatibilități și interdicții, mobilitate externă, disponibilitate permanentă, risc reputațional, constrângeri familiale, confidențialitate, imposibilitatea derulării unor activități private compatibile cu alte profesii, costuri indirecte ale carierei externe, (n.r. similare cu cele ale magistraților), grilele îi asimilează mai degrabă cu funcționarii publici de nivel superior de la Ministerul Finanțelor sau Muncii.

Un Ambasador (nivelul maxim de reprezentare a statului) are un salariu de bază prevăzut a fi inferior celui unui Judecător de Curte de Apel (a cărui bază trece de 18.000 lei)”. 

Enumerând pierderile angajaților din MAE, sindicatul avertizează că ”membrii CDCR aflați în misiune permanentă în străinătate vor fi preocupați să identifice resursele financiare necesare pentru întreținerea familiei și chiar pentru subzistență, în detrimentul activității diplomatice de excelență.

Oanei Țoiu îi transmit: ”ar fi lăudabil demersul inițiat de dvs., privind “schimbul de opinii”. Subliniem însă că, nu se subscrie definiției dialogului social în accepțiunea Legii nr. 362/2022 privind dialogul social”. 

