Polițiștii din penitenciare blochează legea salarizării în instanță. Au precedent! Toni Neacșu: Așa se face. A fost un succes

”Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a chemat în judecată Guvernul României, Ministerul Muncii, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor, solicitând Curții de Apel București suspendarea și anularea tuturor actelor administrative emise pentru elaborarea noii legi a salarizării din sistemul public” conform unui comunicat al FSANP.

Citește și: EXCLUSIV Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică

Avocatul Toni Necșu a reacționat:

”Felicit Sindicatul Lucrătorilor din Penitenciare pentru acțiunea în contencios administrativ prin care solicită blocarea tuturor acțiunilor Guvernului demis cu privire la legea salarizării unitare.

Așa se face, iar ei nu fac altceva decât să copie acțiunea similară de blocare a grupurilor de lucru pe legile justiției, care a fost un succes.

Calea procedurală este suspendarea provizorie în justiție a oricăror demersuri (consultări, grupuri de lucru, redactări de articole s.a.) cu privire la o lege pe care Guvernul demis nu mai are dreptul constituțional să o promoveze. Guvernul demis nu poate angaja resurse umane și financiare pentru a lucra la ceva de care nu mai are dreptul să se ocupe: proiecte de legi.

Odată cu apărarea drepturilor propriilor membri de sindicat aceștia apară și Constituția României”.