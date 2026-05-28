Patru contracte semnate de MApN în programul SAFE: Achiziții de sute de milioane de euro pentru apărare

Ministerul Apărării Naționale a publicat lista contractelor semnate, până în acest moment, în cadrul Programului SAFE (Security Action for Europe).

Contracte semnate de MApN prin programul SAFE

Contract pentru furnizarea, de către compania Quantum Systems, a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, în valoare de 30.700.000 euro, fără TVA. „Documentul prevede furnizarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector), toate cu livrare în anul 2027, precum și a 15 kit-uri Scorpion, ce permit transformarea sistemului din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”. Sistemele contractate, care vor fi utilizate pentru executarea misiunilor de supraveghere, completează capabilitățile deja existente în Armatei României și sunt complementare proiectului de coproducție dezvoltat în România”, se arată în comunicatul MApN.

Contract pentru achiziția Sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL, parafat de MApN cu Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză. „Achiziția se realizează în cadrul inițiativei European Joint Acquisition of Mistral System, coordonată de Franța, în care România este parte, alături de alte state europene”, precizează oficialii Ministerului Apărării. Prețul este de peste 625 de milioane de euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic. „Programul Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL a fost inclus în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului Acțiunea pentru securitatea Europei – SAFE”, se arată în comunicatul citat.

Contract subsecvent pentru Programul Platforme multifuncționale de transport pe roți, încheiat în baza Acordului-cadru din anul 2019, cu compania IVECO DEFENCE VEHICLE S.p.A. din Italia. Valoarea acestui contract subsecvent este de peste aproximativ 1 miliard de lei, fără TVA, compania având obligația de a livra, în perioada 2026-2028, un număr de 860 de platforme de transport auto multifuncționale - pe roți, în 16 configurații.

Contract semnat, prin NATO Support and Procurement Agency – NSPA, referitor la Muniție tip 35x228 mm, care prevede achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm LINKED HEI-T. Prețul de achiziție este de 23.356.400 euro, fără TVA, livrările produselor urmând a fi efectuate în anul 2027.

„Ministerul Apărării Naționale caută soluții pentru depășirea obstacolelor de natură procedurală și comercială, astfel încât să fie respectat calendarul de implementare a Programului SAFE”, mai precizează MApN.

Citește și: EXCLUSIV Constructorii pleacă iar din România. Cristian Erbașu: Firmele mici și mijlocii au început deja să se închidă. Situație critică

În ultimele săptămâni au existat mai multe controverse privind programul SAFE în România, în special în ceea ce privește atribuirea unor contracte către companii străine, guvernanții fiind criticați că „au ocolit industria de apărare locală”. Citește și: EXCLUSIV România ar fi încălcat reguli UE în programul SAFE. Dumitru Costin (BNS), dezvăluiri din „analiza” la care a avut acces: Trei riscuri majore